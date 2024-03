Nuova piscina, la polemica non si placa

Non si placa la polemica sugli ingressi alla nuova piscina. "Le condizioni originarie di ingaggio nella Dini Salvalai – fanno sapere da Aquafitness – consentivano ai nostri istruttori e istruttrici di assolvere in piena autonomia il loro ruolo educativo e sociale, che dovrebbe essere sempre garantito, da qualsiasi amministrazione. Chiediamo di trovare una soluzione che rispetti le logiche imprenditoriali ma anche le scelte altrui. Aquafitness ha permesso da anni di coltivare lo sport a bambini e ragazzi che non possono accedere all’agonismo, a bambini e ragazzi disabili, a bambini e ragazzi che praticano il nuoto per ragioni di salute o anche per mero divertimento. Ha accolto ogni diversità nel rispetto delle scelte familiari e dei limiti di ciascuno. Questo ha creato un legame inscindibile tra questi bambini e i propri istruttori". E ancora: "Aquafitness e il comitato dei genitori sono consapevoli di essere di fronte a scelte imprenditoriali che tuttavia sono state permesse dall’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto garantire principi sociali e sportivi all’interno dell’impianto che la Fondazione ha realizzato per tutti i cittadini fanesi". E ancora: "Fanum Fortunae afferma che Aquafitness non abbia voluto trovare un accordo ma la proposta non avrebbe mai rispettato le scelte delle famiglie fanesi e dei più deboli che chiedono di svolgere l’attività con gli istruttori che da sempre li hanno accolti e sostenuti". Stefano Pollegioni di Udc chiede "chiarezza per evitare scontri inutili. Con la disabilità non si gioca ed è urgente che l’assessore allo Sport e ai Servizi sociali trovino una soluzione".

an. mar.