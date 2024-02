"Nuova questura: occasione irripetibile a Villa Marina"

Sul destino di Villa marina interviene Pierpaolo frega, segretario Silp Cgil. "Villa Marina a prezzi stracciati? Occasione irripetibile per destinarla alla realizzazione della nuova Questura. Da 20 anni mi sto battendo insieme a prefetti e questori ed altri rappresentanti sindacali, affinché Pesaro abbia un edificio decoroso, ma soprattutto funzionale per la Polizia di Stato. Ogni volta la soluzione pareva essere dietro l’angolo: carcere minorile (divenuto Centro per l’impiego), via Lamarmora (cuola), Intendenza di finanza (destinata ad altro), ecc... oggi una parte della caserma, che da sola non è sufficiente. Una volta mancavano i soldi, altre volte la destinazione d’uso, ecc.... Il tutto nell’indifferenza totale della società civile. Mai nessun imprenditore, gruppo, impresa, ha mai dato sostegno alla politica e alla comunità. Alla Polizia si è sempre chiesto, ma mai si è dato. La decisione di speculare su Villa Marina è chiara da anni, la posizione è invidiabile, la posizione strategica, la metratura non ne parliamo. Ingolositi dal prelibato boccone, si è finito con il tentare di svendere un bene su cui addirittura ci sono dei vincoli della Sovrintendenza, facendolo deteriorare, pur di soddisfare le mire imprenditoriali di questo o quello. Mai le imprese, soprattutto locali, hanno pensato oltre ai loro guadagni di redistribuire i loro utili alla società. Una questura funzionale è un bene per la stessa collettività, nel caso di Villa Marina, sono anni che la indichiamo come la soluzione migliore. È un’occasione irripetibile, che permetterebbe anche di lasciare libera la spiaggia in concessione attualmente, accontentando chi da anni la sta chiedendo. Noi ci siamo. La politica e la società facciano la loro parte".