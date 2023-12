Nuova questura. Ora slitta tutto fino al 2029

Nessuno lo ha annunciato ufficialmente, ma il tanto decantato progetto per la nuova questura all’interno della caserma Cialdini si sarebbe bloccato di nuovo. Lo ha detto nella riunione del consiglio provinciale il direttore generale dell’ente Marco Domenicucci parlando dei beni di proprietà della Provincia: "La nostra controllata Valore Immobiliare ha quasi alienato tutte le proprietà, come da sua finalità. Resta solo il nodo dell’edificio che ospita la Questura in via Orazio Flacco. L’Agenzia del Demanio ci aveva assicurato che avrebbe risolto la situazione utilizzando spazi nella caserma militare “Cialdini“ entro il 2026. Da recenti aggiornamenti non ufficiali – dice Domenicucci – sembra invece che si andrà a finire al 2029. Confidiamo che il ministero trovi soluzioni al più presto, magari nel corso del prossimo anno".

Sembrerebbe quasi un colpo inaspettato per la Provincia, che aveva incassato le promesse del progetto del Viminale per costruire la nuova questura all’interno dell’area delle Caserme militari. Invece dopo la mega conferenza stampa del luglio 2012 in prefettura (con l’allora ministro Lorenzo Guerini, poco prima della caduta del governo Draghi, e il dirigente dell’Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme) nulla si è più mosso. In sostanza il progetto annunciato per la Cialdini non è ancora arrivato. Dove e perché si sia intoppato non si sa. "Siamo preoccupati – dice Marco Lanzi del Siulp – perché è calata una cappa di silenzio dopo annate di proclami. E gli attuali spazi a disposizione della questura sono largamente insufficienti e gli edifici di via Orazio Flacco e via Giordano Bruno sono a grave rischio".

Se da una parte la Provincia vuole liberare e poi vendere l’edificio di via Flacco, dall’altra il Ministero avrebbe di nuovo allungato fino al 2029 i tempi per il progetto: "In realtà l’hanno detto solo a voce: dopo che è stato rinviato un incontro – afferma Domenicucci – per discutere il cronoprogramma fino al 2026 del nuovo progetto della Questura. Dicono che hanno bisogno di più tempo". Ha ragione Marco Lanzi a ricordare che si parla di una nuova questura dal lontano 1998 e se ne discute da prima di 25 anni. Così è se vi pare.

Luigi Luminati