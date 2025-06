"Nuova Questura, progetto affidato. Ed è prevista sempre nella caserma Cialdini-Del Monte"

La progettazione della nuova Questura di Pesaro – testimonia l’onorevole Antonio Baldelli – è stata affidata a marzo 2025. Il sito di destinazione è all’interno della Caserma Del Monte Cialdini. Fino a prova contraria è lì che verrà realizzata dall’Agenzia del Demanio in attuazione dell’accordo di programma siglato nel 2022 con il Ministero della Difesa.

In quell’accordo c’era un cronoprogramma per cui i lavori di realizzazione sarebbero dovuti iniziare nel 2024 e finire nel 2026 e c’era l’indicazione della spesa da sostenere: poco meno di 16 milioni di euro. Dopo i dubbi espressi pubblicamente dal sindaco Andrea Biancani il quale, nel sottolineare l’assenza di cantieri laddove sarebbero dovuti essere, ha chiesto al sottosegretario Prisco di interessarsi riguardo alle ragioni dello stallo, interviene il deputato di Fratelli d’Italia: "Sulla Questura – spiega - non c’è nessun blocco, al contrario di quanto recentemente affermato dagli amministratori locali. l’iter è stato sbloccato qualche mese fa con l’affidamento della sua progettazione per un milione di euro. Ho presentato un’interrogazione al Mef e al Ministero dell’interno in cui ricostruisco l’assurda vicenda, chiedendo al Governo di rimediare agli errori amministrativi del passato e di ripristinare, in via sussidiaria, quella efficienza amministrativa e visione che a Pesaro sono venute meno da tempo. Basti pensare che, sulla Questura, attesa dalla cittadinanza per 30 anni, tutte le decisioni ritrattate o fallite, portano la firma del Pd".

Marco Lanzi, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp ha sottolineato alcune criticità sulla scelta del sito. A tal proposito, Baldelli chiosa: "Mi chiedo perché il Comune abbia dato come opzione la Del Monte: l’area potrebbe rivelarsi carente di parcheggi e le palazzine necessiteranno di un adeguamento sismico".

Solidea Vitali Rosati