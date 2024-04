Nuova Questura, pronto un milione di euro per pagare il progetto. A giorni il bando

Sembrava scomparsa dai radar, invece il progetto della nuova questura di Pesaro riemerge dall’ombra. Non cambia l’ubicazione: era prevista ed è confermata all’interno della caserma militare ’Del Monte’. I finanziamenti per realizzarla ancora non ci sono ma per progettarla sì. E’ stato previsto un milione di euro, e questo denaro è già nelle casse del Demanio regionale. Entro quindici giorni verrà pubblicato il bando per la scelta dello studio di progettazione che dovrà disegnare la nuova struttura per ospitare tutti gli uffici della polizia, dai dipartimenti investigativi a quelli amministrativi a cominciare dall’ufficio stranieri e passaporti. Entro 8 mesi, il progetto dovrebbe essere depositato al Demanio e da quel momento si dovranno reperire i fondi che non saranno di poco conto: almeno 20 milioni di euro ma è solo un preventivo. A lavori finiti, sarà tutto da vedere.

Sembra esser al capolinea il ventennale tira e molla sulla questura di Pesaro che a fine anni ’90 si voleva fare a ridosso del Miralfiore, poi di fronte, in via Lamarmora dove ora è stata costruita la scuola Brancati, poi la questura doveva esser collocata in zona Palas, vicino alla caserma della Finanza e alla Polstrada ma l’idea è tramontata perché troppo lontana alla città e i sindacati non apprezzavano. E allora si è passati ad ipotizzarla in centro, ogni palazzo malandato da ristrutturare poteva tornare utile, con proposte di vario tipo ma senza soldi e senza idee chiare. Fino a quando è spuntata la proposta di realizzare la questura nella sede dell’ex Intendenza di Finanza in piazza del Popolo. Ci sono state proteste di vario tipo, in particolare dai sindacati di polizia, malgrado fossero stati stanziati milioni. E quella ipotesi tramontò perché la sede appariva limitante, insufficiente e poco adatta ad un’organizzazione complessa come una Questura. Si era parlato anche della colonia Villa Marina in viale Trieste ma il costo d’acquisto e per la ristrutturazione hanno fatto tramontare ogni velleità. Da qui, l’idea lanciata dal sindaco Ricci di ricavare all’interno della caserma Del Monte uno spazio di 3000 metri quadrati oltre 7mila metri quadrati di verde con spese di compensazione per la caserma del Monte di grande rilievo costruendo asilo interno, palestra, e altri accessori.

Ma che la questura possa essere veramente realizzata nella caserma non è ancora certissimo. Intanto si parte col progetto ma poi ci si dovrà confrontare con la realtà. Non è un segreto che i sindacati di polizia non apprezzano l’idea di entrare nella caserma del Monte, vorrebbero un edificio tutto nuovo che possa accentrare tutti i servizi e c’è chi ipotizza come zona ideale il quartiere di Santa Veneranda reso più visibile dalla nuova Interquartieri.

ro.da.