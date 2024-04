Nuova Real domina e va al secondo posto

nuova real

2

real altofoglia

1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Colombaretti, Grossi, Nodari, Aguzzi (40’st Ceramicoli M.), Loberti (32’st Fraternali), Giuliani E., Gambelli, Bracci, Boiani. All. Cipolla

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Bonelli, Gabellini, Mazzanti (31’st Amantini), Coccini (37’st Fabbri Marco), Bricca, Corsini, Gabellini N., Serratora (30’pt Santini), Brugnettini (29’st Hoxha), Ricci. All. Melini

Arbitro: Cittadini di Macerata

Reti: 20’ pt Gambelli, 43’pt Ricci, 21’st Bracci

Vittoria molto importante per la Nuova Real Metauro. Con questi tre punti la formazione di Cipolla scavalca in classifica il Montecalvo e si piazza al secondo posto dietro al Lunano. I metaurensi vanno in vantaggio al 20’ con Gambelli. Nel finale di tempo il Real Altofoglia si rende pericoloso: prima con un tiro di Corsini respinto da Ciacci e poi con un bel tiro di Ricci pareggia. Nella ripresa Bracci dopo aver fallito un’occasione clamorosa, al 21’ realizza in mischia il gol decisivo.