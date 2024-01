Nuova Real in scioltezza. Cinque reti alla Maior

nuova real

5

maior

1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi (20’ st Colombaretti), Grossi, Nodari, Fraternali (35’ st Giuliani M.), Boiani, Giuliani E., Gambelli (33’ st Ceramicoli), Bracci (40’ st Falcioni), Biondi N. (20’ st Loberti) All. Biondi G. (Cipolla squalificato)

MAIOR: Maramonti, Ordonselli D. (35’ st Ghilardi), Bacchiocchi, Pagnoni, Rosetti, Sannipoli, Bravi (1’ st Fossa A.), Fossa M. (15’ st Sheiaj), Lila (1’ st Romani)), Menconi (40’ st Pompili) Mainardi. All. Tomasetti

Arbitro: Giustozzi di Macerata

Reti: 18’ pt , 1’ st Biondi N., 40’(rig) e 5 st Bracci, 10’ st Sannipoli, 44’ st Loberti

Sul neutro di San Lorenzo in Campo la Nuova Real Metauro fa cinquina. Al 18’ Biondi sbocca il risultato con un tiro nel sette. Al 25’ risponde la Maior con un bel tiro di Mainardi ben bloccato da Ciacci, al 40’ fallo di mano in area di Bacchiocchi e Bracci realizza dal dischetto il 2-0. In apertura di ripresa la terza rete realizzata da Biondi con un diagonale da fuori area, poi arriva la doppietta anche per Bracci che porta la Real Metauro sul 4-0. Accorcia le distanze la Maior con Sannipoli. Chiude le segnature Loberti.