Nuova Real Metauro, capolavoro storico. Promozione e titolo di campione regionale

La Nuova Real Metauro ha messo la ciliegina sulla torta. Dopo aver vinto il campionato di Prima categoria (girone A) e assicuratosi il passaggio in Promozione sabato ha battuto per 4 a1 il Camerino e ha conquistato il titolo di campione regionale. "Per la prima volta nella storia della nostra società - chiosa il dg Ivan Rondina - tutto frutto del grande lavoro svolto: programmazione societaria e tecnica in questi in questi cinque anni in cui siamo ripartiti come Nuova Real Metauro".

"Faccio un ringraziamento - aggiunge Rondina - in toto a tutti quanti hanno contribuito chi più chi meno a questo importante traguardo raggiunto. Basti pensare che negli ultimi due anni abbiamo giocato le partite ufficiali a S. Lorenzo in Campo, a Cuccurano, a Villanova, a Lucrezia e solamente le ultime quattro partite nel nostro campo di Calcinelli e ci siamo allenati in una struttura non idonea in cui da circa vent’anni non si allenava la prima squadra. Questo è tutto dire.

Veramente bravi a tutti i giocatori che assieme allo staff hanno fatto un gruppo coeso e ben amalgamato così da superare brillantemente tutte le difficoltà.

Meritano alla grande la riconferma e finiti i festeggiamenti con la cena di venerdì, dalla prossima settimana assieme al Presidente e dirigenti faremo le valutazioni del caso e metteremo le basi per il futuro che ci vedrà impegnati in Promozione che sarà molto più difficile e impegnativo".

"Sicuramente - conclude Rondina - dovremo crescere come Società con inserimento di nuovi dirigenti e Sponsor, come organizzazione, strutture di allenamento e potenziare la squadra con Under di livello pronti per un campionato tecnicamente e fisicamente di alto livello. La programmazione con il tipo di campionato che ambiremo a fare non dipende solo dalle nostre forze ma soprattutto dal rafforzamento societario, dagli sponsor e dal maggiore aiuto da parte delle istituzioni comunali".

Nel frattempo il ‘taccuino’ dove il direttore sportivo Andrea Berloni ha annotato i calciatori che potrebbero fare al caso della società per la prossima stagione è pieno zeppo di nomi. Sarano tutti da concordare con le esigenze del budget e le richieste del mister. A proposito di quest’ultimo le parti: società e mister Ferri si vedranno la prossima settimana.

Amedeo Pisciolini