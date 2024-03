Nuova Real Metauro detta legge con l’Usav. Osteria cede, Real Altofoglia ok, pari a Mercatello

NUOVA REAL METAURO

3

USAV

2

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi (23’st Falcioni), Grossi (38’st Ceramicoli M.), Colombaretti, Giuliani M. (18’st Shpendi), Boiani, Giuliani E., Gambelli (18’st Stefanini), Bracci, Biondi N. (38’st Aguzzi). All. Biondi G. (Cipolla squalificato)

USAV PISAURUM: Taurisano, Gaggiolini (20’ st Raganato)), Furlani (40’st Gaspari), Furiassi, Vagnini (35’pt Galeazzi), Samba, Ricci, Castellano, Battisti, Amadei (16’st Hyka), Angelini (12’st Ceramicola). All. Barattini

Arbitro: Basili di Pesaro

Reti: 15’pt Biondi N., 25’pt Ricci, 10’st Battisti, 29’st Boiani, 35’st Colombaretti

Note: 23’ pt espulso Bracci per proteste

MONTEMAGGIORE AL METAURO

Vittoria sofferta ma meritata della Nuova Real Metauro sul fanalino di coda Usav Pisaurum. Gara complicata per il Real che dopo un buon avvio va in vantaggio al 15’ con Nicola Biondi. Al 25’ l’Usav pareggia con un gran tiro da fuori area di Ricci. Seppur in inferiorità numerica il Real non demorde e sfiora il gol un paio di volte.

Nel secondo tempo al 12’ Battisti porta in vantaggio i pesaresi con un tapin vincente sulla respinta di Ciacci.

La reazione del Real mette alle corde gli avversari costretti ad una difesa affannosa: al 29’ arriva il pari con un gran gol di Boiani con la palla che dopo aver colpito il palo interno termina in rete.

Al 35’ il gol partita lo realizza Colombaretti (foto) che sbuca dalle retrovie e di testa insacca.