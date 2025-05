Nuova Real Metauro in finale del Titolo Regionale, Castelfrettese fermata dalla sfortuna

castelfrettese

0

nuova real metauro

1

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini (37’st Giacconi), Bartolini (16’st Capitani), Rinaldi (11’st Rango), Lucchetti, Fabrizi, Zannini, Gianpaoletti (11’st Lazzarini), Serrani, Gabrielli, Brunetti (30’st Santinelli). All. Ricci

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Furiassi, Giuliani (22’st Falcioni), Vagnini, Grossi, Loberti (28’st Carboni), Aguzzi, Boiani, Bracci (41’st Pedini), Vitali. All. Ferri

Arbitro: Cerolini di Macerata Rete: 25’ pt Bracci

La Nuova Real Metauro centra il blitz al Fioretti strappando il pass per la finale del Titolo Regionale che giocherà sabato prossimo con il Camerino che ha battuto il Castel di Lama (3-2). Termina la corsa della Castelfrettese frenata dalla sfortuna per il palo e la traversa colpite da Mazzarini. I padroni di casa si rendono pericolosi in avvio con la punizione calciata da Rinaldi sulla quale Mazzarini manca l’aggancio risolutivo. La formazione di mister Ferri colpisce al primo affondo (25’) con una stilettata del bomber Bracci, al sedicesimo gol stagionale, che batte Giovagnoli da posizione defilata.