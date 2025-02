Nuova Real s’impone sul Tavernelle. Peglio fa la voce grossa

mercatellese

2

maior

2

MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini, Gregori Si., Contucci, Buruiana, Bricca, Corsini (30’ st Sarre), Ndoj R.(39’ st Sarre), Palazzi (29°st. Rocco), Ciaffoni Mat., Bruscia (24°st. Rasponi). All. Bruscia

MAIOR: Maramonti, Rosetti, Antinori (39’ st Lila), Fossa, Ordonselli (18 st Tartaglia), Sannipoli (10’ st Sbrega), Mainardi, Pagnoni, Cecchini, Menconi, Cinotti (40’ pt Esposito). All. Rondina

Arbitro: Dovesi di Ancona Reti: 21’ pt. Cecchini, 35’ pt. Contucci, 3’ st Palazzi, al 43’ st. Esposito rigore

MERCATELLO

Ospiti in vantaggio con l’ottimo Mainardi che serve Cecchini che non trova difficolta a realizzare. La Mercatellese reagisce allo svantaggio e al 35’ sugli sviluppi di una punizione di Ndoj, Contucci al volo mette la sfera nel sacco. Bruscia affonda sulla fascia destra, cross in area per Palazzi, il poderoso attaccante trova una deviazione velenosa e palla alle spalle di Maramonti. Nel finale dopo un rinvio corto locale la palla giunge a Tartaglia che avanza in area, un difensore lo sfiora con il piede, il medesimo cade in area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto il nuovo entrato Esposito trasforma la massima punizione