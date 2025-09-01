Nuova rete idrica per la zona artigianale di Villa Fastiggi

A Villa Fastiggi Marche Multiservizi ha avviato proprio in questi giorni il secondo lotto dei lavori per realizzare una nuova rete idrica nell’area artigianale e industriale. Dopo il primo lotto, avviato la scorsa primavera, nell’area compresa tra via Brigata Garibaldi e via Brigata G.A.P., in questa fase i lavori interesseranno via Serra mentre il terzo ed ultimo lotto, che partirà il prossimo mese, riguarderà Strada in Sala. Complessivamente verranno realizzati 6,3 chilometri di nuove condotte idriche, appunto, in via Serra, Strada in Sala e nella zona industriale tra via Divisione Acqui e via Brigata Garibaldi. Contestualmente sono previsti anche 160 nuovi allacci.

L’importo dei lavori è di circa 3,5 milioni di euro. Un intervento, finanziato con i fondi del Pnrr, per ridurre il problema delle rotture che interessano la zona, riducendo le perdite e garantendo dunque benefici ambientali e minori disagi per famiglie ed imprese. Le strade interessate dai lavori di Marche Multiservizi saranno poi riasfaltate.

"Marche Multiservizi ha partecipato al bando Pnrr per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua ed è risultata assegnataria di un finanziamento da 20 milioni di euro che ha generato un investimento complessivo di 27 milioni di euro nel territorio servito – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli –. Grazie alla capacità progettuale messa in campo e alla solidità del gruppo di cui facciamo parte, abbiamo ottenuto un finanziamento storico per il territorio. Sono sei gli ambiti di intervento: digitalizzazione, modellazione e distrettualizzazione delle reti, realizzazione di nuove reti, ricerca perdite con raggi cosmici e installazione di 14mila contatori smart per le partite Iva per la misura dei volumi. Con questo intervento realizzeremo a Villa Fastiggi una rete idrica più resiliente ed efficiente con conseguenti benefici economici e ambientali e riducendo i disagi ai cittadini causati dalle rotture".

a. a.