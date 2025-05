Nuova rotatoria e con tanta partecipazione

La consulta di Case Badioli ha centrato il suo obiettivo: ieri è stata inaugurata la nuova rotatoria in via Don Sturzo all’intersezione con via Cupa, nei pressi del cimitero a Gabicce. L’opera, fondamentale per la fluidità del traffico e la sicurezza stradale, rappresenta la concretizzazione di un importante progetto nato dalla partecipazione attiva dei cittadini. L’idea di realizzare l’intervento in questo punto strategico è stata avanzata dalla consulta di quartiere della frazione durante la scorsa amministrazione.

"Siamo estremamente soddisfatti di vedere realizzato questo progetto - sostiene la sindaca Marila Girolomoni - . La nuova rotatoria non solo migliorerà significativamente la viabilità e la sicurezza in un’area trafficata, ma simboleggia anche il valore della partecipazione. È la prova che quando i cittadini si attivano e collaborano con l’amministrazione, si possono ottenere risultati concreti e significativi per l’intera comunità".

L’intervento, fa sapere il Comune, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione urbana e rientra fra le progettualità elaborate all’interno delle iniziative del bilancio partecipato, lo strumento attraverso il quale ogni anno i residenti possono proporre attività e progetti per migliorare il proprio quartiere.