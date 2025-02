Nuova scatola per le pizzette Rossini: così viaggiano da Pesaro con amore

Pesaro, 12 febbraio 2025 - Diranno i lettori: “È una scatola di cartone, qual è la notizia?” Questa non è una semplice scatola, ma è la scatola del pesarese D.O.C.: la confezione per le Rossini.

Una soluzione ingegnosa per le pizzette Rossini

Ideata da Luca e Giulia Marchionni, titolari della pasticceria Zucchero a Velo di Villa Ceccolini, la scatola è su due piani, con un’altezza tale da permettere alla maionese di non “spalmarsi” nel cartone: “Abbiamo pensato di creare una confezione ad hoc per le pizzette Rossini – racconta Luca –. Moltissimi nostri clienti sono lavoratori o studenti fuori sede e, quando mettevamo le pizzette nella confezione cartacea con l’arco che consentiva di non far toccare la maionese, questa comunque si rovinava, magari strisciando anche con le altre pizzette. Per questo, ingegnandoci, abbiamo trovato questa soluzione. La scatola può contenere sei pizzette, 3 per piano, e permettere di trasportare le Rossini in piena sicurezza. Treno, macchina, aereo: insomma, non c’è nessun limite di viaggio”.

Successo e design anni '60

La scatola ha già riscosso successo tra i clienti, i quali la riempiono più che volentieri di pizzette: “Ha un design veramente simpatico, ma soprattutto è buono ciò che c’è al suo interno”, raccontano scherzosamente alcuni avventori. Il design, infatti, riprende quella classica scrittura degli anni ’60, anni in cui la pizzetta Rossini ha fatto la sua prima comparsa all’interno delle pasticcerie pesaresi. Allo stesso modo, anche i colori riportano alla pietanza, con il rosso del pomodoro ed il giallo della maionese.

Pieno successo e prospettive future

Insomma, una vera e propria genialata "alla pesarese”: “Abbiamo prodotto circa 3mila scatole e stanno andando veramente alla grande – conclude Marchionni –. Ovviamente ne stiamo facendo produrre altre, ma non ci aspettavamo questa risposta così positiva da parte della clientela. Per sponsorizzarle, inoltre, abbiamo anche girato le varie attività del territorio, ricevendo anche il plauso da parte del sindaco Andrea Biancani. Oltretutto, abbiamo anche creato una pubblicità che si può vedere nella nostra pagina Instagram "zavpesaro". Siamo a pieno regime”.