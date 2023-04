Nuova scuola a emissioni quasi zero "Ma la manutenzione è a peso d’oro"

Cinquantamila euro in manutenzione l’anno è quanto costa la scuola Brancati al Comune di Pesaro. Tanto che la domanda fatta da Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), ma condivisa dai colleghi dell’opposizione, ieri in Consiglio comunale è stata un fulmine a ciel sereno: "Ho capito che le scuole Nzeb, a emissioni quasi zero e totalmente autonoma dal punto di vista energetico fanno bene all’ambiente – ha detto la consigliera –. Mi chiedo se, conti alla mano, ce le possiamo permettere". Il dubbio è se il risparmio in bolletta, alla fine della giostra, venga azzerato dal manutenere impianti così all’avanguardia. Il dubbio non è stato fugato né dall’assessore alla manutenzione, Riccardo Pozzi e nemmeno dall’assessore al bilancio, Nobili, entrambi presenti in Consiglio. La riflessione poi non è sbagliata, in vista, se non altro, dell’ambizioso progetto di farne un’altra, sempre Nzeb, in via La Marmora al posto dell’ex Manzi.

La riflessione è scaturita a seguito dell’indirizzo politico, ribadito dal sindaco Ricci, riguardo all’edilizia scolastica. All’ordine del giorno è passata la delibera che porterà tre edifici – la sede dell’Olivieri in via Confalonieri, la sede della Mascarucci di via Agostini e la sede del centro civico Totem e Q10 in via degli Artigiani – ad ampliare il ventaglio delle destinazioni d’uso. L’assessore Della Dora ha incassato il plauso di Ricci e di tutto l’arco consiliare per la proposta di delibera urbanistica che permetterà ai tre edifici, in futuro, di diventare altro: "Non solo scuole, ma anche residenziale e terziario" "Bene la flessibilizzazione" hanno detto sia Giovanni Dallasta, che voterà addirittura a favore della delibera, sia Anna Maria Mattioli capogruppo Pd. L’idea di alienare i beni e con i proventi arrivare a finanziare un’altra scuola, nuova di zecca in via La Marmora, è stata abbracciata con entusiasmo dai civici di “Una città in Comune“ in maggioranza. Critica l’opposizione: Lisetta Sperindei del gruppo misto ha invitato la giunta a valutare il calo delle nascite nel programmare la costruzione di nuove scuole, mentre Dario Andreolli (Lega) ha chiesto di analizzare la questione anche in termini di carico urbanistico e non solo. "Con la cubatura dell’Olivieri potrebbero venire 25 appartamenti: occhio perché il traffico sarebbe ben diverso rispetto a quello attuale generato da una scuola soltanto. E poi, questi discorsi sono teorici: con quali soldi pagheremmo la nuova Manzi se alienando tutti e tre gli edifici non si arriva nemmeno a quattro milioni di euro? Insomma bene flessibilizzare, ma attenti a continuare a scrivere progetti nel libro dei sogni".

Solidea Vitali Rosati