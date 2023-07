’Nuova Scuola’, i voti Chiamateli fenomeni: 5 studenti maturi con 100 e 100 e lode

Nel licei de La Nuova Scuola in cinque hanno superato l’esame di Stato con il massimo dei voti. A conquistare la vetta tra chi ha frequentato il liceo classico “Gian Luigi Storoni – La Nuova Scuola” sono state Maria Maddalena Maffi (100 e lode) e Sofia Comentale (100); mentre tra chi ha frequentato il liceo scientifico Enzo Piccinini a superare brillantemente la prova sono stati Francisco Dimilta (100 e Lode); Azzurra Puddu (100 e lode) e Marco Giorgi (100). E gli altri come hanno coronato il quinquennio? Al classico Anna Valentina Costarelli con 90100; Emma Fradelloni con 94100; Kadenge Alice Salame Francolini 80100; Esther Mary Lafratta con 98100; Edoardo Lavanga con 85100; Jacopo Ricci con 68100; Francesco Scatassa con 90100. Allo scientifico Anna Armenio con 83100; Enrico Bernardini 72100; Vittorio Michea Carini con 98100; Riccardo Del Bianco con 82100; Thomas Gabellini con 82100; Mateus Gardellini con 91100; Matteo Mariotti con 86100; Alessandro Romito con 62100; Andrea Domenico Sbrocca con 73100; Giovanni Maria Scatassa 97100; Federico Vicinanza con 77100; Giuseppe Vitiello con 90100.

Soddisfatta Francesca Fornasiero, coordinatrice didattica dei Licei, la quale, chiusa la partita con la maturità 2023, ora è impegnata nel seguire lo sviluppo, anche con la coordinatrice dell’Infanzia, Melissa Fraternale, del cantiere che darà la luce per il prossimo settembre ad un nuovo asilo nido da 60 posti.

"I lavori sono iniziati i primi di luglio – conferma Fornasiero –. La ditta ci ha garantito che consegnerà l’edificio nei tempi per la ripresa delle lezioni. Sarà una struttura bella e funzionale. Impegnerà gli spazi del piano terra dell’edificio nuovo al cui terzo piano si trovano le aule dei licei. L’ampliamento si è reso necessario a seguito di un continuo trend di crescita: le proiezioni per l’anno 20232024 sono di 440 iscritti totali. Il prossimo anno avremo due classi prime alle medie e ancora due classi prime alla primaria. I maturi 2023? Hanno preso il volo. Alcuni sono tornati a studiare per i test di medicina, banditi in questi giorni, mentre qualcuno ha già pronte le valigie per studiare direttamente all’estero.

Solidea Vitali Rosati