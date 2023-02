Nuova sede Cisl in via Nolfi: un addetto su 3 ha meno di 35 anni

Nuovi uffici per la Cisl Fano che ha lasciato la sede storica di via Garibaldi per trasferirsi nei locali di via Nolfi 164. Nella tarda mattina di ieri il taglio del nastro con la partecipazione del sindaco Massimo Seri e la benedizione del vescovo Trasarti (foto). Quest’ultimo ha ricordato come il ruolo del sindacato sia "di accompagnare e difendere, ma anche di progettare il futuro". Concetto ribadito durante l’incontro tenutosi in mattinata alla Memo, a cui hanno partecipato 4 giovani: Simone Astro, Anna Lisa Landini, Giovanni Falcioni e Cristian Ducci, che hanno raccontato la loro esperienza nel mondo dell’associazionismo, del volontariato, dell’impegno sindacale e del lavoro.

La nuova sede di Fano impiega 30 addetti di cui 9 sono under 35, come sottolineato dal responsabile territoriale Cisl, Leonardo Bartolucci. "Accogliere le persone in una sede confortevole è il modo di rispondere alle esigenze del territorio, ai nuovi bisogni di assistenza e tutela". Il segretario regionale Sauro Rossi ha puntualizzato il ruolo del sindacalista e la funzione della nuova sede di Fano: "Fare sindacato significa esprimere una sensibilità sociale, l’idea dell’io per l’altro, aggiungendo l’onere della rappresentanza. I problemi non si risolvono credendo che inizino e finiscano pensando solo a se stessi".