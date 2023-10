Nuova sede cittadina per l’Auser

Domani mattina alla sede della ex Comunità Montana del Metauro, in via Roma, si inaugura la nuova sede cittadina dell’Auser, “Associazione per l’invecchiamento attivo“, che promuove molte utili iniziative a sostegno delle fasce più anziane della popolazione, per esempio il trasporto di chi non ha mezzi propri per esigenze sanitarie.

Aperitivo di saluto alle 10,30, al pianterreno del numero 23 di via Roma. Nella foto, il presidente Auser Ivano Tadei