Nuova sede civica: lavori a Villa Fastiggi

Via libera ai lavori per la sistemazione della sede del Quartiere 4 a Villa Fastiggi. "Con un investimento di 60mila euro – spiega l’assessore Mila Della Dora – elimineremo infiltrazioni e umidità". Soddisfatto il sindaco Andrea Biancani: "E’ un intervento di riqualificazione che consentirà ai cittadini di riavere la sala polivalente, punto di ritrovo importante per tutto il Quartiere. La struttura riqualificata sarà pronta per i primi mesi del nuovo anno. Sarà utilizzata, anche in caso di emergenza come COC2, ovvero seconda sede del Centro operativo di coordinamento per la Protezione civile in caso di calamità naturale qualora la sede principale fosse fuori uso". Ad esprimere il proprio plauso è stata la presidente del quartiere 4 Simona Della Martera: "Con questo intervento abbiamo la possibilità di tornare ad usufruire di spazi che per diversi anni sono stati inagibili. Altresì conquistiamo un presidio in caso di emergenza".