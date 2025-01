Nuova sede Pd. Domani taglio del nastro

Domani alle 11 si inaugura la nuova sede del Circolo Pd fermignanese, intitolato ad Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. La nuova sede situata in una posizione centrale e strategica, al centro di Corso Bramante, vuole essere una metafora per un partito al centro della scena politica cittadina? "La nuova sede tornerà ad essere la presenza tangibile del partito sul territorio -spiega Enrico Tontini, segretario del Circolo Pd laniero-. Siamo convinti, infatti, che il contatto diretto con la popolazione sia indispensabile per costruire un’alternativa credibile al governo regionale di centrodestra e rafforzare il lavoro dell’amministrazione locale".

Dopo mesi di lavoro e impegno da parte degli iscritti, il Circolo è pronto a restituire alla comunità democratica di Fermignano un punto di riferimento per la partecipazione attiva e il confronto politico: "Sarà un luogo aperto di dibattito e confronto per pianificare iniziative su temi di interesse collettivo -continua Tontini- con particolare attenzione a questioni cruciali come l’autonomia differenziata, la sanità e le imminenti elezioni regionali. L’inaugurazione sarà un’occasione per rilanciare il ruolo del Circolo come motore di idee e proposte per il futuro del territorio, in linea con la tradizione democratica che caratterizza Fermignano. Il fatto di avere nuovamente una sede fisica nel territorio dopo anni in cui il circolo non ha avuto una casa sarà sicuramente occasione di rilancio per il dialogo e le tessere.".

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte l’eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, la segretaria provinciale Rosetta Fulvi, i consiglieri regionali del territorio, oltre a iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati. Seguirà il pranzo sociale del circolo Moro Berlinguer, per informazioni e prenotazioni al numero telefonico 3282892638.