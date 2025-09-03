Nuova sede per Fratelli d’Italia. Si candida Loretta Blasi

A Fermignano è stata inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia. Nell’occasione c’è stata la presentazione della candidatura alle prossime elezioni regionali di Loretta Blasi, avvocato di Cagli, già capogruppo di minoranza in Consiglio comunale e responsabile della sede del Tribunale per i diritti del Malato.

"Blasi – spiega una nota – ha scelto di mettere al servizio della comunità la propria esperienza professionale e il proprio impegno civile. La sua candidatura nasce con l’obiettivo di dare voce a tutto l’entroterra marchigiano, un territorio che troppo spesso si sente dimenticato ma che rappresenta la vera spina dorsale della Regione Marche. Il suo impegno si riassume nel motto: “Blasi, la tua persona in Regione“".

"Affronto questa grande sfida con grande senso di responsabilità – ha dichiara la Blasi – e con la volontà di mettere al centro della nostra azione politica le esigenze dell’entroterra, che merita attenzione e investimenti concreti per contrastare lo spopolamento e garantire servizi adeguati. In altre parole dobbiamo continuare il lavoro intrapreso dal Presidente Acquaroli e da Fratelli d’Italia in questi primi cinque anni di governo regionale".

Ad introdurre la presentazione è stata Cristina Cannas, coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia Tavullia e fondatrice di Fratelli d’Italia nella provincia di Pesaro-Urbino. L’iniziativa ha visto la partecipazione della senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, del commissario provinciale Giorgio Mochi, del consigliere regionale e coordinatore provinciale dal 2023 fino ai giorni scorsi Nicola Baiocchi, del presidente provinciale di Gioventù Nazionale Giacomo Toccaceli, oltre a numerosi dirigenti, militanti e rappresentanti dei circoli limitrofi.

"La candidatura di Loretta Blasi rappresenta un segnale forte – ha dichiarato la senatrice Leonardi – perché porta in Regione la voce dell’entroterra, di tutto un territorio e di quelle comunità che hanno bisogno di ascolto e di una presenza concreta". Sulla stessa linea l’intervento di Giorgio Mochi: "Loretta incarna i valori di servizio e passione che da sempre guidano Fratelli d’Italia. È la dimostrazione di come l’impegno civico e professionale possa diventare un valore aggiunto per tutta la Regione". La nuova sede di Fratelli d’Italia a Fermignano vuol rappresentare un passo significativo nella crescita del partito sul territorio, frutto del lavoro del coordinatore locale Marco Duranti e della sua squadra, pronti ad accompagnare questa sfida con determinazione ed entusiasmo.

Amedeo Pisciolini