Nuova sede per la Protezione Civile. Il gruppo festeggia i suoi 40 anni

Sono passati 40 anni da quando, a Urbania, il sindaco Mario Santi e Tarcisio Cleri decisero di mettere in piedi assieme a Giuseppe Dini il primo corso di Protezione Civile raccogliendo tante adesioni. Sabato mattina si sono festeggiati i semi che furono piantati in quell’occasione, che raccontano di un gruppo di Protezione Civile ancora attivo con alcuni dei pionieri ancora operativi. Mario Santi, sindaco a partire dal 1980 e fondatore ricorda quando "si partì subito con 50 adesioni, dopo il richiamo del Presidente Pertini successivo al terremoto dell’Irpinia. Il primo corso fu un successo e venirono ambientalisti, pescatori e scout: una rappresentazione delle tante anime della città. A Urbania il nostro battesimo avvenne con il crollo delle mura e una piena storica e da allora c’è stato tanto supporto per le più svariate cause e tante attività". Nell’occasione del quarantennale è stata anche presentata la nuova sede, in piazza Rossini: "Questa è una tappa importante che racconta un storia di lavoro, servizio e passione svolta in questi anni – spiega il sindaco Marco Ciccolini –. Nei miei anni di mandato ho sempre potuto contare sulla Protezione Civili, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ringrazio pertanto un gruppo attivo e vivace come quello d’Urbania, sempre a fianco dell’amministrazione e soprattutto della popolazione. Oggi inauguriamo anche la nuova sede che ospiterà il nuovo Centro Operativo Comunale ed una rimessa per i mezzi".

Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi non ha voluto mancare: "Il mondo della Protezione Civile marchigiano fortunatamente è molto vivace – ha commentato –. È importante sapere da dove si viene e questi 40 anni sono stati di sforzi,sacrifici e passione che sono la base di ogni grande gruppo. Da questo punto devono nascere gli stimoli per il futuro". Il gruppo di Urbania è da sempre molto attivo e anche recentemente sono arrivati dei giovani a ingrossare le sue fila: "Questa nuova sede è un punto importante per tutti i membri e i nuovi componenti – spiega Luca Salvi, nuovo coordinatore che recentemente ha preso il posto di Daniele Paoli –. L’amministrazione riconoscendo il nostro operato ci ha subito assicurato questa nuova struttura".

Andrea Angelini