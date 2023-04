Nuova sede per l’ospedale Critiche e perplessità

Dopo l’incontro organizzato dal Comitato per la Difesa della Sanità con il consigliere regionale Micaela Vitri, si moltiplicano i commenti e perplessità per la costruzione di un nuovo presidio sanitario lontano dal centro e con l’abbandono al solo privato del vecchio “Celli“. Un nosocomio con ampi spazi che inspiegabilmente è stato dichiarato "inadatto" dopo aver sempre garantito in passato oltre dieci reparti e un punto di primo soccorso in una zona montana e disagiata. Di recente sono emerse foto che mostrano che la vecchia ristrutturazione del “Celli“ fu fatta con il cemento armato. C’è dunque l’ipotesi che l’edificio possa essere sicuro come suggerito dai tecnici locali, come ad esempio l’ex assessore comunale ed ingegnere Francesco Sabbatini il quale ha suggerito di "effettuare un manto di copertura del tetto più leggero con travi in lamellare e solaio di legno oltre ad altre opere di consolidamento delle murature".

Si può quindi rendere adeguato il vecchio “Celli“ anche alle norme antisismiche? Il quesito viene sollevato mentre è stato proposto di trasferire la struttura sanitaria in un terreno che era un cava ora chiusa, a pochi metri dal fiume Burano con umidità e nebbie diffuse nei periodi più freddi e a pochi passi da una zona industriale. La preoccupazione dei cagliesi in questo caso è anche legata alla distanza dal centro, dallo svuotamento di questo, con ripercussioni anche sulle altre attività.

"Sono contrario – afferma Stefano Etiopi, un conosciuto imitatore più volte in tv in programmi nazionali – perché sarà ubicato in un area dove nebbia e l’aria buona non mancherà... sarà sufficiente aprire un po’ le finestre per respirare i fumi densi di catrame che una vicina ditta a soli trecento metri sprigiona nell’aria ogni volta che deve produrre asfalto bituminoso. Non c’è che dire... scelta peggiore sarebbe difficile farla".

Altro contrario che chiede anche chiarimenti è Endro Martini geologo e Coordinatore Egea per i Contratti di Fiume: "Trovo molto pittoresco assistere all’avvio della campagna geognostica alla progettazione di questo “oggetto sconosciuto“ e che nessuno ancora sia venuto prima in città a illustrare ufficialmente cosa si farà. Di noma prima si illustra e si informa la cittadinanza".

Ninel Donini di Azione ed ex capogruppo Pds in Regione afferma: "Per l’ospedale di comunità, si procede a grandi passi tutto in modo indistinto e confuso. Davvero un modo per semplificare la vita degli abitanti delle aree interne! La scelta, sul luogo in cui dovrebbe essere edificato, il sito rivela tutta la sua caratteristica di landa deserta e desolata, totalmente privo di servizi di ristoro e di relazione sociali. No, non siamo in buone mani". Infine Giuseppe Aguzzi già Consigliere Comunale: "Quando fu realizzata la nuova ala negli anni ’80 in cemento armato e sicura si disse che avrebbe anche consentito una ulteriore stabilità all’intero edificio esistente in caso di eventi sismici". Una scelta che va molto ponderata prima di abbandonare una struttura come il Celli che secondo quanto emerso nell’incontro con la Vitri non si hanno nemmeno certezze se il privato Santo Stefano, rimarrà all’interno senza aver ottenuto dalla Regione l’adeguamento e consolidamento della attuale struttura.

Mario Carnali