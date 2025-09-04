Nuova strada Urbino-Pesaro. Partito l’iter progettuale

Da oggi può finalmente partire l’iter per la progettazione della Urbino-Pesaro. È stata infatti firmata ieri una convenzione tra Anas e la Regione Marche dopo il nulla osta dato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio a tale fine, ovvero di iniziare la progettazione del collegamento stradale tra le due città capoluogo di provincia, Urbino e Pesaro. Un’arteria che risale ai secoli passati con la sola eccezione del tratto della Montelabbatese, realizzato alcuni decenni fa. "Si tratta di un’infrastruttura di fondamentale importanza per il territorio – spiega una nota del Ministero dei Trasporti – che attualmente è servito da molteplici collegamenti stradali con differente capacità, come la SS 16, la SS 423 e la SP 423. Il progetto mira a evitare l’attraversamento dei centri urbani, collegando direttamente i due capoluoghi di provincia. L’opera rappresenta un importante asse di collegamento trasversale dalla costa adriatica verso l’entroterra, in corrispondenza della città di Urbino, e permetterà di raggiungere siti di valenza storico-culturale che oggi sono difficilmente accessibili".

Con la convenzione siglata ieri Anas si impegna a sviluppare la progettazione preliminare dell’itinerario, dando priorità all’adeguamento del tratto compreso tra Morciola e Urbino. Successivamente, la stessa Anas trasmetterà la documentazione al Mit per la pianificazione delle fasi successive, che saranno definite con i prossimi aggiornamenti del Contratto di Programma.

"Dopo una lunga attesa, con la sottoscrizione di questa convenzione, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro, Matteo Salvini, si pongono le basi per la realizzazione di un’opera indispensabile per lo sviluppo e per un miglior collegamento con le reti stradali e autostradali di interesse nazionale", concludono al Ministero.

gio. vol.