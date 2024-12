Nuova torre di 40 metri a Pesaro: cresce la preoccupazione dei residenti

Spuntano torri come funghi in città. Dopo quelle di Muraglia, Pesaro rischia di averne presto un’altra, nella zona di Pantano, tra via Giolitti e via Solferino: un palazzo alto quaranta metri per complessivi quindici piani.

"In tutta l’area – premette Marcello Valdinocci della lista Ascoltiamo Pesaro – che va da via Andrea Costa, dove insisteva la vecchia Coop e fino alla rotatoria di via Solferino, lungo via Giolitti e proseguendo fino all’Ipercoop, è prevista una maxi edificazione. C’è una delibera denominata Poru, che significa programma operativo di riqualificazione urbana, che prevede un piano di edificazione in via Giolitti, in diversi comparti, quindi via Paganini, strada Fornace Mancini e via Guidi. La delibera è stata presentata in consiglio comunale accorpando diversi interventi ed è stata votata. La minoranza si era astenuta, per non votare contro alcune opere di pubblica utilità, mentre erano altre sbagliate. La maggioranza votò a favore".

Tra le opere previste un maxi palazzo: "L’ex Copredil – spiega Valdinocci – che è la porzione più vasta della zona dove dovrebbe nascere la torre di quaranta metri, è all’asta, andata deserta per diverse volte. Il prezzo iniziale di 9 milioni è arrivato a 6, ma ancora nessuno lo ha ritenuto appetibile. L’acquirente potrà edificare questa torre. Nella delibera del Comune si evince anche che una parte degli edifici esistenti deve essere abbattuta e in questo caso si prevede di ricostruire sul costruito. Una parte invece viene riedificata ed è in questa zona che la torre potrebbe nascere. Al posto del palazzo ex Alfa Romeo invece dovrebbe sorgere un parcheggio che libererebbe la cubatura per la torre. Tra l’altro i nuovi parcheggi previsti nella zona, anche sotterranei, renderebbero superflua l’idea del sindaco dei parcheggi sopraelevati davanti al tribunale in piazzale Carducci. I parcheggi in città dovrebbero essere sotterranei e non sopraelevati".

A fronte di questa situazione è nato un comitato di residenti che ha raccolto firme presentate al comune quando c’era Ricci e non hanno avuto risposta.

Valdinocci evidenzia anche come il parere del consiglio di quartiere sia stato scavalcato: "Il Comune aveva chiesto con una lettera al consiglio di quartiere di riunirsi prima della delibera dell’edificazione. E’ accaduto invece che questa lettera non è mai stata recapitata all’attenzione del consiglio. Ho chiesto ragione all’allora presidente e mi è stato risposto prima che non ne sapeva nulla e in un secondo momento che il parere del quartiere non è vincolante, Ma se i Comune chiede un parere ai cittadini, qualcosa varrà: credo che l’opinione della gente, positiva o negativa, sia importante. E’una questione di rispetto nei confronti dei cittadini, il cui parere anche se non è vincolante, va tenuto in considerazione. Anche una seconda raccolta di firme dei residenti è stata ignorata".

Da ultimo Valdinocci fa notare una questione di stile: "Si è votato per i consigli di quartiere, ma Biancani è il sindaco di tutti e non avrebbe dovuto abbinare il suo nome a liste che rappresentavano una parte di cittadini".