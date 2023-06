FANO

Nuova tranche di asfaltature. Da questa mattina parte a Sant’Orso la sistemazione di via Fossa, mentre nella settimana dal 12 giugno il cantiere si sposterà su piazza del Popolo. Contemporaneamente sarà asfaltata la rotatoria di via Einaudi (all’altezza del Brico) con traffico alternato, poi il giorno dopo inizierà la stabilizzazione di via Meda. Il traffico sarà interrotto solo per alcuni momenti, garantendo il senso unico alternato per tutte le strade coinvolte. Finalmente inizieranno ad essere sistemate anche alcune delle strade della zona industriale, particolarmente malmesse per il transito continuo di mezzi pesanti.