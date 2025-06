Nuova veste ed energia per il Circolo ricreativo e sportivo di Bottega

E’ stato presentato ai cittadini nella sua nuova veste, il circolo ricreativo e sportivo della frazione di Bottega a Vallefoglia. Il sindaco Palmiro Ucchielli, insieme alla Giunta e al consigliere comunale con delega alla Disabilità Annalisa Rossi, hanno inaugurato ieri lo spazio esterno di proprietà comunale, completamente riqualificato grazie a un investimento di circa 100mila euro.

Numerosi gli interventi effettuati sulla struttura nei mesi scorsi, fra i quali: la bonifica dell’edificio attraverso la rimozione completa delle coperture in amianto, il miglioramento dell’accessibilità grazie al rifacimento della pavimentazione della scalinata con materiali antiscivolo, il restauro delle pareti esterne e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli spazi situati al di sotto di piazza Rossini.

Il taglio del nastro ha rappresentato anche un’occasione per il Comune per fare festa nel corso del tardo pomeriggio insieme agli abitanti della frazione. Durante la serata si è esibito il corpo bandistico “Giovanni Santi“ di Colbordolo, intrattenimento musicale a cui ha fatto seguito la partita dimostrativa di baskin organizzata dall’associazione La Casa di Oz. La festa ha poi fatto tappa anche al parco “Salute e Benessere“, realizzato circa due anni fa nell’area sportiva del giardino, uno spazio attrezzato per l’attività fisica e sportiva all’aperto, pensato per offrire agli abitanti della frazione un luogo ombreggiato e fruibile in tutte le ore del giorno.

"Questa inaugurazione è un’occasione importante per restituire alla comunità di Bottega, e non solo, uno spazio rinnovato, funzionale e accogliente, pensato per lo sport, l’incontro e la socialità – ha detto il sindaco Ucchielli durante la cerimonia inaugurale –. Un altro tassello che si aggiunge alla riqualificazione del centro della frazione, dopo l’inaugurazione della nuova Piazza Rossini e del nuovo teatro “Giovanni Santi“.

Beatrice Grasselli