Nuova vita per il convento svuotato

Oggi “Giorno della Memoria“, qualche buona notizia circola in città per il futuro del “Convento degli Ebrei“. Ovvero l’antico convento delle domenicane di clausura di San Niccolò che si trova da secoli nel centro storico. Al grande complesso vi è attigua la torre medioevale di Porta Massara dove dall’ottobre 1943 fino alla liberazione di Cagli il 22 agosto 1944, le suore nascosero alcune famiglie ebree con il rischio di essere scoperte e subire la conseguente deportazione e rappresaglia tedesca.

Nei primi giorni di dicembre il convento è stato chiuso e le ultime due suore rimaste sono state trasferite in un altro convento nei pressi di Bologna. Molto scalpore ha fatto tra la cittadinanza questa chiusura dopo tanti secoli di presenza delle religiose poiché oltre alla vita monastica erano ottime ricamatrici e prestavano anche altri vari servizi a cittadini e religiosi.

Qualche giorno fa c’è stata una visita del nuovo vescovo Andrea Andreozzi e dalla diocesi è trapelato, pur non ancora in modo ufficiale, che ci sia la volontà e disponibilità a dialogare con l’Ordine Nazionale delle Domenicane per dare un nuovo utilizzazo agli ampi locali del Convento. Un convento che ha al pian terreno ancora in proprietà varie attività date in locazione, Ufficio Postale ed altri quattro negozi con sopra alcuni appartamenti tutti occupati da famiglie cagliesi. Inoltre tra la torre ed il convento un ampio spazio verde ed anche un accogliente appartamento che era predisposto a foresteria.

Una ottima potenzialità per una futura utilizzazione del convento ma urgono vari lavori di migliorie. Infatti pur ospitando nel tempo circa quaranta consorelle il convento è dotato di un solo bagno per varie piccole camerette. Sembra che siano disponibili centomila euro per un progetto già elaborato e con un finanziamento al 100% a fondo perduto per lavori di restauro, messa in sicurezza del tetto e altri lavori interni. Questo, da come si vocifera, permetterebbe di creare una struttura ricettiva per gruppi di religiosi ed associazioni che vorranno soggiornare per periodi di vacanza in città. "Ci sono costosi lavori da fare – ci ha confidato il giovane parroco della Cattedrale don Diego Fascinetti – il nostro vescovo si sta interessando per riaprire in futuro il Convento e renderlo fruibile per ospitare con una migliore accoglienza di nuovo altre suore o altri gruppi per brevi periodi di vacanza. La strada è lunga per concretizzare e trovare tutti i fondi necessari ma l’importante è aver iniziato ad avviare iniziative per riaprire questo antico Convento molto caro alla comunità cagliese".

Quindi qualche spiraglio si intravede per ridare nuova vitalità ad un Convento che in questo "giorno della Memoria" è da decenni riferimento e ricordato anche per aver nascosto e salvato famiglie ebree dalla deportazione dei tedeschi.

Mario Carnali