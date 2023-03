Nuova vita per la Baita sulle Cesane "La compriamo e rilanceremo"

Una gestione associata tra Fossombrone, Urbino e Isola del Piano. È questa l’idea che frulla in testa al sindaco Berloni (e non solo a lui, ovviamente) intorno al futuro della baita sulle Cesane per la quale il Comune metaurense ha già sborsato una caparra pari al dieci per cento della base d’asta di 160mila euro.

Così racconta la storia il sindaco Massimo Berloni: "Abbiamo saputo che la Regione mandava all’asta la baita di lì a pochi giorni e quindi ci siamo interessati prontamente alla cosa. Per fortuna l’asta è andata deserta e il giorno dopo il Comune di Fossombrone ha espresso subito una “manifestazione di interesse“, al prezzo della base d’asta. Ci è stata concessa la possibilità di acquistarla con un atto che dovrà essere perfezionato entro maggio. La nostra idea è che l’acquisto sia fatto in associazione tra Fossombrone, Urbino e Isola del Piano (40, 40 e 20 le quote di partecipazione all’acquisto, ndr). Perché questi tre Comuni? Perché si tratta dei tre Comuni “proprietari“ delle Cesane. La baita sarà ristrutturata non appena ce ne sarà la possibilità: dovrà diventare una struttura eco-sostenibile e al servizio di svariate attività all’interno di un patrimonio così importante come le Cesane".

Insomma, l’idea è di una gestione associata tra tre Comuni per fare della baita un punto nodale dei vari percorsi che si snodano dentro e intorno alla foresta demaniale delle Cesane: una struttura ricettiva capace di ospitare escursionisti, anziani, appassionati di trekking, mountain bike e quant’altro.

Adriano Biagioli