Nuova Vuelle, curiosità per il primo test. Sacchetti vuole sgombrare la testa ai suoi

L’avventura in biancorosso di Meo Sacchetti comincia con una trasferta di quelle toste. Perché Napoli è indiscutibilmente la realtà più interessante uscita fuori in questa stagione. Se ogni anno c’è una sorpresa, magari l’indiziata potrebbe essere Pistoia, che da neo-promossa ha strappato le Final Eight sul filo di lana, ma la Gevi è qualcosa di più di una sorpresa perché ha allestito un roster molto importante, ricco di talento, con scelte non banali, a partire dall’allenatore. A fare da senjor assistant al croato Igor Milicic, Ct della Nazionale polacca, c’è un veterano della pallacanestro italiana come Cesare Pancotto che prima del ritorno in pista di Sacchetti era il più vecchio in serie A coi suoi 68 anni. L’anno scorso il tecnico marchigiano sostituì proprio Buscaglia, portando in salvo la Gevi che quest’anno ha cambiato marcia, alzando drasticamente l’asticella con la nuova dirigenza. E il pubblico partenopeo ha risposto con entusiasmo: la Generazione Vincente Napoli Basket è la società che registra il maggior incremento coi suoi 3.622 spettatori di media, segnando un importante +55.5%. Tanto da aver riaperto la campagna abbonamenti per il girone di ritorno con 178 nuove tessere sottoscritte, che si aggiungono alle 519 vendute in precedenza. Pertanto il totale degli abbonati per la stagione 23/24 è di 697. Bazzeccole rispetto a Pesaro coi suoi 3.500, ma nelle metropoli la concorrenza del calcio è sempre spietata.

La Vuelle troverà un ambiente caldo al PalaBarbuto, che finora è stato violato solo due volte, la prima il 30 ottobre dalla Virtus di Banchi e la seconda il 10 dicembre da Reggio Emilia aprendo una mini-crisi di tre sconfitte dalle quali la squadra di Milicic è uscita bene con la doppietta infilata nelle ultime due giornate, battendo prima Tortona e poi espugnando Venezia al giro di boa con una prestazione la cui eco ancora si fa sentire perché ha riaperto a Napoli le porte delle Final Eight di Coppa Italia dopo 16 stagioni.

A Pesaro il giustiziere della Vuelle era stato Jaworski, capace di infilare 25 punti in 27 minuti (con 7/10 da tre), exploit mai più ripetuto successivamente. Ci sono ben cinque giocatori che segnano più di lui: il miglior marcatore dei napoletani è Zubcic, n.4 di grande eleganza, seguito dal folletto Pullen, quindi il nuovo arrivo Ennis, il pivot-grissino Owens e l’ex Treviso Sokolowski. Gli italiani non hanno molto da dire in questo roster se si eccettuano Lever, cambio dei lunghi e De Nicolao junior, che può subentrare in cabina di regia. Ma il pallino del gioco è in mano agli stranieri, tutto il contrario della Carpegna Prosciutto. Per la nuova filosofia che Sacchetti vuole applicare, potrebbe anche essere la partita giusta: anche a Napoli piace giocare libera, senza troppi freni in attacco, ma in difesa ha già dimostrato nella gara d’andata che sa essere dura e aggressiva quando serve, mentre quest’aspetto i biancorossi devono ancora metabolizzarlo. Sarà importante, comunque, verificare se questa settimana con Meo a dirigere gli allenamenti avrà sbloccato qualche meccanismo psicologico e liberato la testa a chi aveva perso la bussola. Sarebbe già qualcosa, perché pretendere di vincere con tre stranieri in meno rispetto all’avversario di domani è pura utopia.

Elisabetta Ferri