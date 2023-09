Nuove asfaltature a Montecchio e Vallefoglia: disagi

Oggi inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova asfaltatura nel tratto di strada Montecchio-Padiglione. I lavori partiranno inizialmente da Corso XXI Gennaio, dalla rotatoria di viale Roma di fronte la Chiesa Santa Maria Assunta fino all’incrocio del Centro Commerciale di via Pio La Torre. "Pertanto - precisa il sindaco Palmiro Ucchielli -, la corsia che sale verso Padiglione verrà chiusa al traffico. Mercoledì 20 e giovedì 21 settembre invece verrà chiusa alla circolazione la corsia opposta, quella che va in direzione Pesaro dalla rotatoria di via Pio La Torre, con deviazione in via San Michele".

l.d.