Nuove cariche: escono di scena due big locali

Doppia sorpresa nel rinnovo dell’assemblea della Camera di Commercio regionale. Perché nel conto mancano due personaggi molto conosciuti in città: uno è l’ex vicepresidente Salvatore Giordano che non è stato rinnovato per l’incarico. E l’altro che sembrava dovesse far parte della nuova giunta, è Amerigo Varotti attuale direttore dell’associazione provinciale. Per quello che riguarda Confindustria entrano nell’assemblea la presidente Baronciani e l’ex presidente Papalini. Ad Amerigo Varotti pare sia stata offerta una alternativa: mantenere la direzione della Confcommercio provinciale, oppure mollare il posto per entrare nel board dell’ente canmerale. Pare che abbia scelto la prima strada per cui al suo posto è entrata Agnese Trufelli, la sua vice. Per il momento l’unica carica sicura è quella di Gino Sabatini alla presidenza. Per tutto il resto si deciderà nel giro di un mese per capire la composizione di giunta e le vicepresidenze. Va detto che ora questi incarichi sono ora lautamente pagati.