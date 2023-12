Nuove certificazioni per l’Ami: "Più professionalità in azienda"

Nuove certificazioni per l’azienda di trasporto pubblico urbinate. La stessa Ami Spa, azienda del gruppo Adriabus, che gestisce il Tpl nella provincia di Pesaro – Urbino, informa di aver ottenuto il riconoscimento ‘45001 – Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro’. Si tratta della prima norma internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori. Quindi l’azienda ha uno strumento riconosciuto a livello internazionale per contrastare in maniera più efficace infortuni e malattie professionali. Sempre in tema, ad aprile, Ami aveva ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema di gestione anticorruzione agli standard internazionali della normativa Iso 37001. Ma non solo, ad ottobre, si è aggiunta la certificazione per la parità di genere (Uni PdR 125:2022), risultando tra le prime aziende italiane del settore del trasporto pubblico locale ad ottenere questo riconoscimento. "Si tratta di traguardi molto importanti per Ami - commenta la presidente Lara Ottaviani – che ha intrapreso un percorso di continuo miglioramento in un consolidato tessuto di professionalità presenti in azienda. "Questa è solo l’ultima delle certificazioni di cui si è dotata Ami nel corso del tempo - dichiara il direttore Massimo Benedetti -, che si aggiunge alle 5 certificazioni di qualità già presenti in Ami. L’ottenimento di quest’ulteriore certificazione è la piena evidenza che lavorare in procedura di qualità è diventato patrimonio aziendale oltre che momento di crescita".

Nella foto: il direttore generale Massimo Benedetti e la presidente Lara Ottaviani

fra. pier.