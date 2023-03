Nuove condotte idriche a Bellocchi, Aset estende la rete

Un investimento di mezzo milione di euro per oltre 3,6 chilometri di nuove condotte idriche e l’invito a 25 famiglie e 26 titolari di azienda di Bellocchi, ad allacciarsi alla rete effettuando da subito in casa propria i lavori necessari… perché entro la fine dell’anno potranno fare a meno dei pozzi privati e collegarsi all’acquedotto cittadino. Prosegue l’impegno di Aset Spa per estendere la rete idrica anche alle aree periferiche del Comune di Fano. Dopo l’intervento concluso a Sant’Andrea in Villis, presto sarà infatti la volta della zona industriale di Bellocchi, interessata da un primo stralcio dei lavori allo scopo di garantire il necessario approvvigionamento idrico anche a quest’area così strategica per l’economia cittadina. "Si tratta di un intervento importante - spiega il presidente di Aset Spa, Paolo Reginelli -, in quanto prevede un investimento di circa 500mila euro per la realizzazione di 3.625 metri di nuove condotte idriche. I lavori avranno inizio tra aprile e maggio 2023, mentre la durata stimata è di circa cinque mesi. La rete di distribuzione verrà realizzata in ghisa sferoidale. Le nuove opere idrauliche interesseranno via Papiria (per un’estensione di 1800 metri), Via Turati (840), Via de Nicola (700) e via Meda (285)". Un’estate alle prese con ruspe e deviazioni stradali per residenti e lavoratori della zona industriale di Bellocchi. Per Reginelli però si tratta "di un ulteriore passo avanti a favore di quelle aree un po’ marginali per cui non si era ancora intervenuti – spiega -, un fatto estremamente positivo sia per i residenti sia per le aziende della zona che necessitano di una fornitura d’acqua in modo continuativo, circostanza che non può essere garantita dall’utilizzo di pozzi soprattutto nei periodi di siccità. È inoltre certificato come la risorsa idrica proveniente dall’acquedotto sia di qualità estremamente superiore a quella che si trova in falda".

ti.pe.