Nuove donazioni all’ospedale. Piano di investimenti per il 2024

Ieri mattina all’ospedale di comunità di Fossombrone si sono svolti un sopralluogo e una conferenza stampa per illustrare "i servizi e gli investimenti strutturali futuri per l’ospedale Fossombrone". A Fossombrone aumentano i ricoveri con complessità elevata, crescono i numeri dell’attività ambulatoriale e delle degenze. Nel 2024 ci sarà la realizzazione della Casa di Comunità, del Punto Salute e nuovi posti letto per l’hospice, con investimenti per un circa un milione e mezzo di euro.

L’incontro aveva come occasione la donazione alla struttura di Fossombrone di un ecografo vescicale e di alcuni televisori per il reparto di cure intermedie. Le donazioni sono state possibili grazie all’interessamento della Banca di Credito Cooperativo del Metauro e del Monte di Pietà, rappresentati da Bruno e Lorenzo Fiorelli. Oltre al sindaco Massimo Berloni, erano presenti l’onorevole Antonio Baldelli (FdI), l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, quello alla sanità Filippo Saltamartini e i consiglieri regionali Micaela Vitri (Pd) e Giorgio Cancellieri (Lega). Assieme a loro la direttrice della Ast Nadia Storti.

Le due donazioni fanno salire il totale a 13 negli ultimi 7 anni, le acquisizioni si devono in gran parte all’impegno instancabile di Daniele Bartolini, del Comitato pro ospedale e sanità.

Per l’assessore Saltamartini "il piano socio sanitario regionale costituisce la base per una politica sanitaria diversa. Prima della nostra elezione, la Giunta precedente aveva previsto la chiusura di 13 ospedali: noi, invece, gli ospedali li vogliamo rendere efficienti, con un percorso, però, che richiede del tempo".

Piuttosto critico Cristiano Coin, del Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale: "L’occasione si è trasformata in una passerella politica dell’amministrazione regionale… Quanto al nocciolo dell’incontro, si è ribadito che Fossombrone resterà ospedale di comunità, punto".

a. bia.