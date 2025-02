Nuove edizioni critiche su Rossini. Il sogno? La Gazza Ladra pesarese

Fiaccarini

C’è Gazza Ladra e Gazza Ladra. Quella che andò in scena il 10 giugno del 1818 rappresenta una pietra miliare nella storia di Pesaro, che quel giorno festeggiò l’inaugurazione del teatro con il suo cittadino più illustre alla direzione di una delle sue opere di maggiore successo. Ci aveva lavorato febbrilmente, Gioachino Rossini. Lo racconta la corrispondenza con il marchese Antaldo Antaldi, gonfaloniere di Pesaro, e con il conte Giulio Perticari, nella quale il compositore discute ogni dettaglio: come disporre l’orchestra, come illuminare i leggii con lumi a olio e non con candele, quali strumentisti scritturare e persino come realizzare la locandina. Alla fine andò tutto bene, un trionfo per La Gazza Ladra e il successivo ballo La vendetta di Ulisse.

Ma fu anche il giorno del gran rifiuto della principessa di Galles, Carolina di Brunswick, ex moglie del futuro re d’Inghilterra Giorgio IV, che al tempo risiedeva a Villa Caprile e quella sera avrebbe voluto Rossini quale ospite d’onore al suo ricevimento. Si narra che il compositore rifiutò adducendo un mal di schiena che – disse ironicamente – non gli avrebbe consentito i dovuti inchini. La vendetta fu servita fredda: l’anno successivo Rossini tornò a Pesaro e, entrando a teatro, fu accolto dagli uomini della principessa che lo fischiarono creando il caos tra il pubblico che invece era pronto a tributargli trionfali applausi. Fu l’ultimo ritorno del compositore nella sua città.

Ora quella versione della Gazza Ladra così immersa nella storia cittadina può riemergere attraverso il lavoro della Fondazione Rossini che ha messo in cantiere il progetto di farne un’edizione critica per una successiva messa in scena da parte del Rof. Per ora è poco più di un’idea, che però porta già con sé tutto il suo fascino.

"Sì, vogliamo studiare la versione pesarese della Gazza Ladra, è uno dei nostri obiettivi", dice Ilaria Narici, direttrice scientifica della Fondazione Rossini. "Ma bisogna sempre tenere conto che ognuno di questi progetti richiede anni di lavoro perché puntualmente emergono nuove fonti che vanno valutate con impeccabile attenzione".

La morte di Gianfranco Mariotti chiude l’era dei padri costituenti del binomio Rof-Fondazione Rossini: anche se non aveva più ruoli operativi, vivete questo momento come la fine di un’era?

"Non aveva ruoli operativi da anni, è vero. Ma sapevi che lui c’era. Ecco perché è la fine di un’era".

E in fondo Mariotti ha visto realizzato l’ultimo atto del sogno al quale ha dedicato buona parte della sua vita: la riproposizione di tutte le opere di Rossini, conclusasi con Eduardo e Cristina nel 2023.

"Sì, ed è bello pensare che sia riuscito ad arrivare fino in fondo alla strada tracciata da lui, Alberto Zedda, Philipp Gossett e Bruno Cagli".

Ma se è finita la missione per la quale tutto era cominciato, adesso cosa vi inventate voi della Fondazione Rossini insieme al Rof?

"Innanzitutto la prossima estate vedremo i risultati di un altro progetto, ovvero le edizioni critiche di tre cantate per voce sola, coro e orchestra, che includono due opere giovanili, Il pianto d’armonia e La Morte di Didone, poi Il Pianto delle Muse in morte di Lord Byron. Quest’ultima cantata è stata scritta da Rossini a Londra: l’unica composizione realizzata per la capitale inglese, oltre a un duetto per violoncello e contrabbasso".

Bene, ma oltre a queste perle?

"Stiamo lavorando all’edizione critica del Maometto II che non è ancora stata completata. Perché c’è da specificare una cosa: è vero che tutte le 40 opere di Rossini sono state rimesse in scena al Rof, ma alcune senza edizione critica. Mi riferisco a Le Comte Ory, Moise et Pharaon, e L’inganno felice. In questi casi le opere sono state rappresentate con edizioni non ancora definitive".

Ma ripartiamo dalla domanda centrale: quale può essere la nuova missione della Fondazione Rossini e di conseguenza quella del Rof?

"Una missione che ci siamo dati è questa: proporre versioni alternative di alcune opere, adattate dallo stesso Rossini per teatri diversi, creando l’occasione di ascoltare anche pagine sconosciute".

Un esempio, oltre la già citata Gazza Ladra in versione pesarese?

"Matilde di Shabran. Nel 2012 ci fu una splendida rappresentazione al Rof diretta da Michele Mariotti e quella era nella versione napoletana. Ma c’è anche la versione romana, che poi in realtà fu la prima, ed è quella alla quale appunto stiamo lavorando. Poi il Maometto II, di cui c’è anche la versione veneziana, e Elisabetta Regina d’Inghilterra, rappresentata nella versione napoletana del 1815 ma mai nella versione viennese".

Come si fa un’edizione critica?

"L’obiettivo è ricostruire l’opera come fu rappresentata in origine; arrivare all’originale volontà dell’autore. In questo senso, un conto è avere il manoscritto originale e ovviamente un conto è non averlo. In assenza dell’autografo, bisogna ricorrere alle copie manoscritte sui testi che hai a disposizione, ordinandole in maniera gerarchica, come in una sorta di albero genealogico che ne evidenzi la filiazione. Per esempio, una copia del 1890, dunque tarda, di una partitura rossiniana non può essere molto importante. Diversamente, è possibile trovare copie nelle quali sono presenti i tipici segni grafici che Rossini utilizzava e che sono segni di riconoscimento importanti".

Quante copie della partitura originale giravano, all’epoca?

"Molte. Il compositore scriveva il proprio autografo, poi lo dava all’editore o alla copisteria del teatro che ne ricavava le parti d’orchestra. Ecco, il nostro compito, in assenza dell’originale, è risalire alle copie che verosimilmente erano state ricavate dall’originale. Però solitamente non ci sono indicazioni esplicite che una copia sia stata tratta dall’originale, quindi bisogna dedurlo dall’analisi puntuale del testo".

E come?

"Un elemento importante è anche la filigrana della carta perché consente di risalire all’area della cartiera, per cui una copisteria di Bologna avrà verosimilmente usato carta prodotta da una cartiera della regione. Sono tutti indizi che in sostanza ti permettono di dare un valore ai testi. E anche se abbiamo la partitura originale, nell’edizione critica entrano pure le modifiche successive, magari alcune volute o approvate dallo stesso Rossini".

Insomma, ogni edizione critica è un’opera enorme.

"Sì, ciascuno di questi progetti richiede anni di lavoro perché poi possono sempre emergere fonti nuove. Per concludere: non credo che le edizioni critiche debbano essere un totem, ma sono testi documentati e affidabili, nella gran parte dei casi. Volendo fare un paragone, è come leggere la Divina Commedia in un’edizione curata da un’eccellente dantista in un testo attentamente verificato, o in un’edizione commerciale senza pretese di attendibilità rispetto al testo dell’autore".