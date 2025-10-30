Nuove imprese, avvio col turbo. Mille euro di contributi a chi investe: "Vale anche nei borghi e periferie"

Il Comune ha intenzione di aiutare le attività produttive presenti nei borghi e nei luoghi periferici. Si propone di farlo coprendo parte dei costi legati alle tasse comunali. "Faremo un avviso pubblico – dice il sindaco Andrea Biancani con al fianco l’assessore alle attività produttive, Francesca Frenquellucci –. L’obiettivo è quello di sostenere quanti decidono di investire nel nostro territorio o di continuare a operare nei borghi della città o in zone meno centrali, offrendo un servizio che, a volte, va oltre il profitto". La durata dell’intervento è di tre anni consecutivi: le risorse disponibili, nella prima fase, sono pari a 10.000 euro per 2025, 2026 e 2027. Il contributo potrà arrivare fino a 1.000 euro all’anno, per ciascuna impresa. Essere in regola con le tasse comunali è il requisito di base.

"Il contributo – ricorda Frenquellucci – potrà essere erogato a chi ha assolto al pagamento dei tributi comunali, come la Tari (quota comunale) e il Canone Unico Patrimoniale (Cup) per occupazione di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie. Potranno fare domanda – continua Frenquellucci – le nuove imprese, sia individuali che societarie, insediate in tutto il territorio del Comune di Pesaro e le imprese già esistenti situate a Monteciccardo, Roncaglia, Case Bruciate, Tre Ponti, Fiorenzuola di Focara, Novilara, Candelara (compresa la zona del Trebbio della Sconfitta), Trebbiantico, Ginestreto, Santa Marina Alta, Castel di Mezzo, Pozzo Alto e Santa Maria dell’Arzilla".

Sul sito web dell’ente si possono trovare tutte le informazioni del caso. "Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2025 alle ore 18, compilando il Modello “A“ disponibile sul sito. La domanda, firmata digitalmente, deve essere inviata via email pec all’indirizzo: suapassociatopesarese@emarche.it".

"Non abbiamo la pretesa di risolvere tutti i problemi – precisano Biancani e Frenquellucci –, ma, con questo avviso vogliamo offrire un supporto concreto. Serve anche una presa di coscienza collettiva: ogni acquisto online è una scelta che ha un impatto negativo sulle economie locali. Le parole chiave sono sostenere, ripopolare e dare nuova vitalità ai borghi, riconoscendoli come poli di interesse non solo storico e culturale, ma anche economico e sociale".