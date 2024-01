Nuove indennità negli Atenei, Flc Cgil dice no

L’aumento delle indennità di ruolo per gli amministratori delle università scontenta i sindacati, che chiedono adeguamenti salariali anche per il personale degli atenei. L’operazione è in corso di attuazione pure alla Carlo Bo (le cifre sono ora al vaglio del Ministero), dando seguito al decreto emanato nel 2022 dall’allora presidente del Consiglio, Mario Draghi, e seguendo i parametri da esso stabiliti per determinare i nuovi compensi di rettori, prorettori vicari, consiglieri d’amministrazione e revisori dei conti delle singole realtà.

Flc Cgil Pesaro e Urbino evidenzia, però, che "i cambiamenti vissuti dalle università – maggiori responsabilità, adeguamento professionale e alta formazione specifica – hanno investito non solo i vertici, ma l’intero personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. E, come troppo spesso accade, nessun incremento o adeguamento è previsto per i dipendenti di questi settori. Se poi pensiamo alla perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni, alla precarietà, all’impossibilità, a oggi, di una progressione di carriera, risulta ancora più vergognosa la politica perpetrata dal Ministero, che stride non solo con i problemi irrisolti del sistema universitario, ma anche con il diritto allo studio. Dato che si dichiara che il bilancio dell’Università di Urbino sia in grado di sostenere l’aumento dei costi delle indennità, auspichiamo che lo stesso bilancio possa sostenere anche forme di welfare a favore del personale, in attesa ormai da troppo tempo del riconoscimento della propria professionalità e di un’adeguata retribuzione".

A livello nazionale si è mossa la Federazione Gilda-Unams, che rappresenta i dipendenti del comparto scuola, università, ricerca e Afam, scrivendo alla presidenza del Consiglio, ai Ministeri dell’Università e dell’Economia, alla Corte dei conti e alla Conferenza dei rettori in merito a tali "aumenti abnormi delle indennità". Un’operazione poi condivisa anche dal livello urbinate del sindacato. Secondo Arturo Maullu, segretario generale Fgu Università, tali incrementi "creano un grave danno alle finanze pubbliche, considerato in particolare che i rettori, a differenza di altri amministratori pubblici, non si possano mettere in aspettativa, per cui sommano al già congruo stipendio di professore ordinario anche le indennità connesse alla carica elettiva ricoperta. Ciò premesso, chiediamo di accertare se gli aumenti delle indennità dei rettori e lo stipendio di professore ordinario, sommati agli altri emolumenti a carico della finanza pubblica, superino, come effettivamente parrebbe, il limite di 240.000 euro previsto dalle norme vigenti. Per quanto attiene l’aspetto etico, ci sovviene il dubbio che si sia scelto un momento alquanto infelice da parte delle governance delle università nel voler impinguare le proprie entrate, nonostante il blocco del salario accessorio dei propri dipendenti al 2016 e “aumenti“ contrattuali che non hanno coperto neppure in minima parte l’inflazione reale. Ciò, indipendentemente dalla legittimità o meno di questa scelta, è una valutazione lasciata alla coscienza di ciascuno e che noi, chiaramente, non condividiamo".

Nicola Petricca