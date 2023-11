Nuove opere: 2,5 milioni di euro. Fondi per recuperare gli Orti Giulii. In Consiglio è guerra sull’incompiuta

Clima tutt’altro che idilliaco, ieri in Consiglio comunale. Nel Piano delle nuove Opere sono entrati interventi aggiuntivi per 2,5 milioni di euro, con l’annuncio da parte dell’assessore Riccardo Pozzi di quattro nuove azioni nel triennio 20242026: il restauro del Giardino “Riz Ortolani” per un milione di euro; il recupero degli Orti Giulii per un altro milione di euro; l’investimento per 250mila euro nei locali di via Venturini per farne dei laboratori gastronomici. E non solo. Pozzi ha anche spiegato una sterzata a beneficio di Palazzo Almerici: "Andiamo a stralciare, temporaneamente, i 220mila euro di interventi verticali che avremmo dedicato alla realizzazione di murales e graffiti per il decoro del centro storico, dirottandoli nella valorizzazione di Palazzo Almerici".

Ma quando si sarebbe incendiato il dibattito consiliare? Quando opposizione e maggioranza, commentando la progettualità illustrata da Pozzi sul recupero degli Orti Giulii, si sono rimpallate le responsabilità riguardo il degrado in cui questi versano da almeno 10 anni. "Li avete talmente abbandonati – ha rimarcato Michele Redaelli, dai banchi dell’opposizione – che nell’ultimo anno nessuno più ha optato per organizzarci nulla. Nonostante le richieste nemmeno portare un cavo della luce è stato possibile. L’assenza dei cittadini li ha fatti tornare ad essere luogo ideale per lo spaccio". Prima che Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd e Giampiero Bellucci, sguainassero la spada, Pozzi aveva prefigurato il futuro degli Orti Giulii nella visione della giunta Ricci: " Recupereremo uno dei primi giardini d’Italia con un bastione cinquecentesco e i giardini ottocenteschi. L’intervento prevede una nuova illuminazione, la sistemazione del selciato e dei sentieri, il recupero delle essenze storiche. Andremo a completare il manufatto per 10 anni bloccato da vicissitudini giudiziarie risoltesi con l’assoluzione piena dei tecnici comunali, per farne un caffè letterario". Apriti cielo. Rievocare la vicissitudine giudiziaria ha caricato Mattioli e Bellucci: "Quella degli Orti Giulii è un’impasse, un blocco giudiziario durato quasi 10 anni, che si è poi rivelato mosso da accuse infondate L’introduzione nel Piano delle opere, con interventi per un milione di euro, trova oggi la prova di questa volontà di recupero ed è segno che a Pesaro non si fanno incompiute". Dall’opposizione Giulia Marchionni, ha replicato: "Rimarrà parzialmente uno scempio" ha detto riferendosi all’area del parcheggio sottostante" e ha aggiunto: "Credo che l’azione di chi aveva agito avesse un contenuto tale da far arrivare la magistratura a quella decisione". Le fiamme dello scontro sono uscite dal palazzo: Alessandro Bettini, il consigliere di opposizione che al tempo fece l’esposto che produsse l’interessamento della magistratura ha chiamato in redazione: "E’ di una scorrettezza assoluta attaccare chi accusato non si può difendere – ha tuonato –. La magistratura sequestrò gli Orti perché il manufatto venne costruito senza le varianti urbanistiche". Ma sono stati assolti. "Sì perché il giudice disse – conclude Bettini – che il reato c’era, ma mancava l’elemento soggettivo. Cioè? Non pensavano di commettere un reato".

Solidea Vitali Rosati