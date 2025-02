Nuove rotatorie a Fermignano

Dopo un incontro con i tecnici Anas giovedì 30 gennaio, il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi, ha annunciato interventi per migliorare la viabilità in entrata e in uscita dal paese, con la realizzazione di due nuove rotatorie. Il Comune, in collaborazione con Anas, dispone già del progetto esecutivo per una rotatoria all’ingresso da Urbania, all’incrocio tra la ex provinciale e via Mazzini, principale accesso al centro cittadino. Anas sta inoltre valutando la rimozione del semaforo sul vicino ponte sul Metauro, per evitare che i mezzi pesanti in attesa del verde vi stazionino a lungo. Ad affermarlo il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi, che prosegue illustrando, progetto esecutivo alla mano, che Anas ha intenzione di mettere a gara d’appalto, così da completarle entro fine 2025.

La seconda rotatoria sorgerà in zona ex Conad, un punto critico a causa di un pericoloso incrocio posizionato su una semi curva, all’intersezione tra la strada statale e via Donizetti. Contestualmente è previsto anche un intervento per la messa in sicurezza del ponte della Pieve, i cui parapetti sono ormai da tempo ammalorati. "Grazie a queste due nuove rotatorie avremo un ingresso e un’uscita del traffico veicolare su Fermignano più fluido, ma soprattutto più sicuro. Abbiamo già visto i benefici delle rotatorie al Bivio Borzaga e presso la Imab, quanto abbiano migliorato la viabilità e la sicurezza su quel tratto di strada un tempo teatro di diversi incidenti", dichiara Feduzi. L’investimento complessivo è di circa 700.000 euro.

Valentina Damiani