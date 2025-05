Nuove scritte contro. Gambini e Meloni

Nuove scritte sulle mura di Urbino. Le ultime sono apparse martedì sera, in nero, sotto il porticato di corso Garibaldi a Urbino. Muri antichi ma sopratutto di privati cittadini che in passato pagarono cifre importanti per la manutenzione. Questi nuovi messaggi, dopo i precedenti apparsi per il 25 aprile, in questo caso riportano la frase: “Gambini fascista come la Meloni“.

Il primo cittadino di Urbino su questo ha rimarcato: "Chi le ha fatte si deve vergognare, per la frase ma anche per aver sporcato dei muri. Non si fa e non è la prima volta". Per poi aggiungere: "Io sono tra i più antifascisti che ci siano, l’antifascismo ce l’ho nel sangue".

Sulle scritte sta indagando la Polizia per cercare di risalire agli autori. Poi, ancora, Gambini ieri ha detto: "Associarmi a Giorgia Meloni mi onora, ho una stima profonda per il presidente del Consiglio. Spero che riusciremo a trovare gli autori di queste frasi. Così come di quelle apparse nei giorni scorsi nella nostra città. Chi le ha fatte si deve vergognare".