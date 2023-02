Nuovi alloggi universitari, l’ora delle decisioni

La questione dei nuovi alloggi universitari arriva in Consiglio comunale. Martedì, in Aula si voterà su una delibera che prevede uno schema di accordo tra Comune ed Erdis, propedeutico alla realizzazione di studentati tramite il recupero degli ex alberghi Piero Della Francesca e Montefeltro.

"È uno schema che le parti hanno già condiviso e di cui si parlerà anche oggi in Commissione lavori pubblici – spiega Massimiliano Sirotti, presidente del Consiglio comunale –. Questo, nella speranza che Erdis risulti tra i vincitori del bando, promosso nel 2022, con cui il Ministero destinerà fondi alla realizzazione di studentati e foresterie. Per Urbino, l’ente ha presentato due progetti: il recupero e riconversione dell’Hotel Piero Della Francesca e dell’Albergo Montefeltro".

L’operazione è vista di buon grado dall’amministrazione, sia per rivitalizzare le strutture, sia per l’interesse pubblico nell’offrire più servizi agli studenti. Tra esse c’è però differenza, non solo per il loro stato, ma anche per un aspetto normativo: per il Piero della Francesca, chiuso da fine 2019, il Piano regolatore generale non pone vincoli di destinazione d’uso, mentre per il Montefeltro, inattivo da 20 anni, prescrive un uso turistico-alberghiero. Perciò, la delibera prevede che, se approvata, dopo la stipula dell’accordo si attui una variante parziale al Prg, per inserire la possibilità di riconvertirlo in strutture extra alberghiere come pensionati universitari, foresterie e simili.

La loro realizzazione sarà però vincolata all’acquisto degli immobili da parte di Erdis, che al momento è previsto solo in caso di vittoria dei bandi. "Quando i rappresentanti dell’ente ventilarono la possibilità di riconvertire i due ex hotel in alloggi e servizi, manifestammo parere positivo – commenta il gruppo Urbino e il Montefeltro –. Dato che rifunzionalizzare l’Albergo Montefeltro consentirebbe di togliere dal degrado tutta l’area, noi voteremo a favore, per il recupero di una zona strategica e importante". Oltre a mozioni e interrogazioni, ci saranno altri tre voti: "Si partirà dal piano di Protezione civile, che è condiviso con la Regione e va approvato ogni anno, di cui invieremo oggi i dettagli ai consiglieri – prosegue Sirotti –. Si voterà poi per l’adozione definitiva di una delibera già approvata, riguardante una variante del Prg che interessa la zona artigianale di Schieti, per concedere del terreno a un’azienda locale in forte espansione, la LMV. Infine, per recepire delle modifiche al regolamento di Polizia urbana: sono le novità approvate nel 2022 su orari e modalità per servire da bere in centro, con l’integrazione che, oltre al vetro, si potranno utilizzare anche bicchieri biodegradabili. Esse sono il risultato di una condivisione coi commercianti".

Nicola Petricca