Nuovi cavalcaferrovia e sottopasso La viabilità cambierà ovunque

Con l’avvio dei lavori al sottopasso dei Cappuccini le modifiche alla viabilità sono previste a partire da oggi, per due mesi. Il cambio viabilità più significativo è legato alla chiesa dei Cappuccini. Come ha spiegato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni: "Per garantire il regolare svolgimento in sicurezza, in particolare degli interventi al cavalcaferrovia e al sottopasso, la viabilità subirà alcune modifiche: verranno cambiati – dice l’assessore – i sensi di marcia in via Fratelli Bandiera e via Cardinale Massaia. E verrà chiuso al traffico il tratto di via Cardinale Massaia che va dall’ingresso dell’oratorio della chiesa dei Cappuccini a via Fratelli Bandiera. Quindi, chi arriverà da via Solferino, direzione centro, potrà procedere sul cavalcaferrovia De Sabbata o girare in via Fratelli Bandiera, direzione via Rossi. Chi invece dovrà raggiungere i parcheggi sottostanti il cavalcaferrovia potrà farlo procedendo per via Cardinale Massaia, da via Saffi o da via Nino Bixio (girando a destra)".

Cambio di transito anche per le biciclette: "Coloro che da Villa San Martino vanno verso il centro, dovranno transitare – conclude Belloni – su via Cardinale Massaia, con una cancellazione di alcuni posti auto". "Con il quasi contemporaneo avvio dei lavori al cavalcaferrovia e al sottopasso dei Cappuccini è evidente – ha detto il sindaco Matteo Ricci – il cambiamento che sarà previsto su quell’area. Sia per la mobilità pedonale che per quella ciclabile, fino ad arrivare anche sul transito automobilistico". In realtà nell’ambito dei venti milioni di euro di lavori va sottolineato che risulterà sicuramente importante nella prossima estate il cantiere già partito per il ponte ciclopedonale che collegherà la Tombaccia con via dell’Acquedotto e la stazione. "Lavori già iniziati con il movimento terra. Mentre in estate ci sarà il montaggio – aggiunge il sindaco operaio –, ovvero il vero e proprio varo del ponte ciclopedonale sul Foglia. In estate avremo la parte più impegnativa dei lavori. Un’opera complessivamente da 3,8 milioni di euro, finanziata con il bando delle periferie che riusciremo finalmente a concretizzare".

L’altro lavoro più importante riguarda la sistemazione della stazione del treno. "Abbiamo ottenuto dal RFI lo stanziamento di otto milioni di euro per il rifacimento della stazione cittadina. Proprio ieri abbiamo incontrato i dirigenti delle Ferrovie. In realtà nel giro di poche settimane anche il cantiere della stazione si aprirà: la prima parte dei lavori sarà concentrata sulla riqualificazione del manufatto, poi sarà la volta del piazzale antistante la stazione".

l.lu.