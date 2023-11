Nuovi collegi, progetti ammessi ma senza soldi

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ammesso a cofinanziamento tutti e sei i progetti presentati da Erdis Marche per la realizzazione di nuovi studentati, nell’ambito del V bando della legge sugli alloggi universitari. Tuttavia, mentre i progetti per Macerata e Ancona sono rientrati in prima fascia e saranno immediatamente finanziati, con 8,3 e 7,7 milioni di euro, per i due di Urbino e per quelli di Fano e Camerino ci sarà ancora un po’ da aspettare.

Tutti e quattro sono in seconda fascia, il che vuol dire ammissione con riserva per l’acquisto e riqualificazione sia dell’albergo Piero della Francesca, sia del Montefeltro, in attesa di uno scorrimento di graduatoria, che Erdis si auspica possa essere rapido "essendo collocati in ottima posizione, a ridosso della prima fascia, così come l’ex casa di riposo di Sant’Arcangelo di Fano", o di un rifinanziamento del bando, come avvenuto proprio nel 2023 con un progetto riguardante Ancona, ammesso a finanziamento con riserva in anni recenti. La valutazione dei progetti è stata eseguita dal Ministero tenendo conto anche della capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma e con il minimo consumo possibile di risorse.

Tra i criteri, pure l’utilità del progetto, intesa come la convenienza per la "comunità" di riferimento, comprensiva del numero di studenti fuori sede, e la sostenibilità nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione. "Tale risultato è estremamente importante sia per Erdis, sia per gli Atenei delle Marche – commenta la presidente Maura Magrini –. I nuovi studentati permetteranno un aumento di posti letto considerevole, pari a circa 494, che migliorerà il sistema di accoglienza per gli studenti, rendendo le università marchigiane ancora più attraenti e competitive. Da non sottovalutare anche l’estrema importanza del positivo impatto che tali investimenti porteranno su tutto il nostro territorio, con la riqualificazione di strutture già esistenti e dismesse da parecchio tempo che insistono nel tessuto abitativo delle nostre città e con l’integrazione, anche umana, con il mondo studentesco. Ringrazio gli uffici di Erdis, la Regione Marche, nonché il Consiglio di amministrazione dell’ente per il totale sostegno, che, congiuntamente, hanno permesso tale risultato, comunque non scontato. Erdis impiegherà le risorse assegnate in tempi rapidi e senza sprechi, con l’obiettivo di mettere a disposizione della collettività studentesca degli studentati moderni, efficienti e sostenibili".

Nicola Petricca