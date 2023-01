Nuovi concorrenti? Forse sulla costa

"La competizione universitaria non è la preoccupazione principale, ma se la politica ha come indirizzo quello di aprire alla concorrenza, dobbiamo essere attrezzati per rispondere e competere". Lo ha affermato ieri il magnifico rettore della Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, prendendo spunto dal caso dell’università con un’offerta di didattica mista che sta cercando di entrare in provincia, aprendo due facoltà a Pesaro, per spiegare come si possano creare problemi ad atenei e territori, se non si tiene conto delle loro caratteristiche. "Da un po’ di anni stiamo aumentando i servizi e la qualità di come stiamo vicini agli studenti e non abbiamo chiuso completamente la didattica online. Tuttavia, la Dad sarà un tema difficile da sradicare: dobbiamo andare incontro alle esigenze degli iscritti senza perdere la natura di università in presenza. Però il mondo della formazione sta diventando un business, quindi stanno entrando nel settore capitali importanti di società molto grandi e di recente un ateneo con modalità miste sta provando ad aprire a Pesaro due facoltà, Medicina e Scienze della formazione primaria. Il parere della Conferenza dei rettori regionale è stato negativo, ma non è vincolante, e la decisione finale spetterà al Ministero. Il punto è che non si tiene conto delle caratteristiche dell’Università di Urbino: entrando a Milano o Roma, realtà del genere cambierebbero poco, ma pensate cosa accadrebbe se sulla costa, in un territorio come il nostro, arrivasse un’università dal nulla e, partendo da due facoltà, si espandesse. Si svuoterebbe ulteriormente l’entroterra e sarebbe un danno enorme per luoghi come Urbino. Speriamo che la situazione non cambi, però pensiamo a cosa possano portare nei territori le strategie di questi atenei, che sono guidati non da una politica di equilibrio e formazione del capitale umano, ma innanzitutto di profitto. Perciò, servono anche decisioni che orientino l’attività, oggi e nei prossimi anni, di qualsiasi università, soprattutto se soffrono di isolamento come il nostro. Anche perché, oggi i giovani si vogliono muovere agevolmente e il fatto che, rispetto a 30-40 anni, fa alcune cose siano addirittura peggiorate, per esempio la mancanza di una corsa diretta verso Roma, crea difficoltà. Infine, se non c’è popolazione qualsiasi città tende a morire e questo la politica non dovrebbe trascurarlo, investendo risorse, magari sacrificando qualcosa, per trovare il modo di attrarre famiglie".

