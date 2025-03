Nuovi impianti eolici sui monti. Giacomo Rossi: "Il ministero deve fare l’inchiesta pubblica"

Sul proliferare di richieste di installazione di mega impianti eolici sui crinali dei nostri Appennini, l’ultimo in data 28 febbraio comunicato al Comune di Apecchio dal Ministero dell’Ambiente, progetto denominato “Orione“ e presentato dalla società Rwe Renewables Italia srl con sede a Roma interviene in una nota il consigliere regionale Giacomo Rossi.

"Si tratta di un altro progetto per un megaimpianto eolico che vorrebbe impiantare otto pale eoliche da 7,2 MW nel Comune di Apecchio, con opere accessorie nei comuni di Mercatello sul Metauro, Città di Castello e San Giustino. Questo parco che si aggiungerebbe agli altri due richiesti, sarebbe devastante e vicinissimo anche al centro abitato di Apecchio. Non appena venuto a conoscenza di questo ulteriore parco eolico – continua Rossi – ho provveduto a presentare una mozione per impegnare la Giunta Regionale affinché richieda al Ministero, in questo caso titolare del procedimento, di disporre l’inchiesta pubblica come previsto dalla legge. L’inchiesta pubblica è lo strumento che garantisce la partecipazione informata dei residenti che hanno tutto il diritto di sapere e partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il loro territorio di residenza. Dietro a tutte queste richieste c’è una forte speculazione da parte dei richiedenti che va assolutamente normata al fine di non vedere tappezzati i nostri crinali appenninici da mostri alti duecento metri che arrecherebbero grossi danni sia al paesaggio che alle molte attività turistiche insistenti nelle zone interessate nonché all’avifauna".