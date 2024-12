Nuovi lampioni, strada più sicura. Finalmente luce sulla Metaurense

La strada Ss745 metaurense ha una nuova illuminazione in corrispondenza del nucleo abitato della Barca, tra Urbania e Fermignano. In questi giorni infatti sono stati installati dei lampioni con lampade a led in un tratto di strada dove molte abitazioni si affacciano sulla strada. I residenti da tempo chiedevano l’illuminazione della zona, sia per motivi di sicurezza personale che stradale, essendo stato quel tratto teatro in passato di incidenti anche gravi.

Il comune di Urbania, dunque, li ha finalmente accontentati, grazie anche a un finanziamento del Ministero da 70mila euro: "I residenti lo aspettavano da anni e ora ci siamo riusciti – commenta il sindaco Marco Ciccolini –. Non solo ora c’è l’illuminazione adeguata in questo nucleo abitato ma migliora tantissimo anche la sicurezza stradale. L’impianto è stato infatti realizzato in conformità con le normative stradali e monta fari led di ultima generazione con una particolare attenzione all’ottimizzazione energetica. I corpi luminosi sono circa venti e vanno dalla rotatoria dei Fangacci per tutto il tratto dove le case si affacciano sulla strada ed era necessaria maggior visibilità e sicurezza. Era rimasto l’unico nucleo abitato tra Fermignano e Urbania che necessitava di un intervento di illuminazione publica".

Andrea Angelini