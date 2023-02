Nuovi marciapiedi in arrivo nella zona di Sacramento

Sono partiti in zona ‘Sacramento’ di Terre Roveresche, i lavori di realizzazione di un importante tratto di marciapiede. "Un’infrastruttura a servizio dei cittadini e dei turisti – sottolinea il sindaco Antonio Sebastianelli -, che ha come finalità principale quella di garantire maggior sicurezza alle persone che percorrono a piedi questo segmento lungo la Sp Orcianense, la quale collega Orciano a San Giorgio e, proseguendo, a Piagge e Cerbara, dove si registra un notevole flusso di auto e anche di mezzi pesanti".

Il primo cittadino entra nel dettaglio dell’opera: "Il nuovo passaggio pedonale avrà una lunghezza di 350 metri e consentirà di unire il marciapiede già esistente sul lato monte per terminare all’altezza dello svincolo verso Montecucco. L’investimento complessivo è di 77mila euro, finanziato con risorse provenienti interamente dal bilancio comunale". Per quanto concerne i tempi di realizzazione, Sebastianelli aggiunge: "Al momento sono in fase di esecuzione le opere di sbancamento a bordo strada, sul lato sinistro provenendo da Orciano in direzione San Giorgio. Terminati questi lavori si procederà con la realizzazione pratica del marciapiede, attraverso il montaggio della pavimentazione, che dovrebbe terminare fra circa 15 giorni".

Conclude il primo cittadino: "L’attenzione che da quasi sei anni (il sindaco si è insediato nella primavera del 2017 ed è stato confermato alle elezioni del 12 giungo 2022, ndr) stiamo ponendo alla sicurezza della viabilità pedonale è sotto gli occhi di tutti e si sta concretizzando, oltre che con la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede anche con l’illuminazione di numerosi segmenti che prima erano al buio".

s.fr.