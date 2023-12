Nuovi marescialli: a San Lorenzo c’è Ciabochi

Nuovi comandanti in due stazioni dei carabinieri della Compagnia di Fano. Si tratta di quelle di San Lorenzo in Campo e di Cagli. Nel paese della media Valcesano ha assunto ieri il comando il maresciallo Paolo Ciabochi, che fino a pochi giorni fa ha guidato la stazione cagliese, dove a sostituirlo è arrivato il maresciallo ordinario Diego Ciardo. Pugliese, 27enne, nonostante la giovane età il maresciallo Ciardo ha già maturato importanti esperienze nelle province di Ferrara e in quella di Fermo. A lui gli auguri di proficuo lavoro, in uno dei centri più popolosi e importanti dell’entroterra, da parte di tutti i suoi colleghi in forza sull’ampio territorio della Compagnia di Fano.

Un territorio che conosce molto bene il maresciallo Paolo Ciabochi, 56enne, che prima di assumere il comando della stazione di Cagli e ora di quella laurentina, ha prestato servizio in numerose località del circondario, fra le quali Terre Roveresche, Mondavio e Pergola, dove ha sempre svolto un ottimo lavoro. Anche a lui, naturalmente, vanno gli auguri per questo nuovo, importante incarico.

s.fr.