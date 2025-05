Nuovi negozi e aperti tutto l’anno. Gabicce mette in campo gli incentivi

Contributi in arrivo per le attività commerciali che scelgono di restare aperte tutto l’anno. Il comune di Gabicce Mare per valorizzare il commercio locale ha pubblicato un bando per la concessione di incentivi per promuovere le lunghe aperture e l’insediamento di nuovi esercizi. Risale a un paio di mesi fa, il grido d’allarme dei pochi commercianti che nel centro di Gabicce Mare hanno tenuto i loro negozi aperti durante l’inverno. Un impegno, hanno raccontato, assolutamente non premiato: troppo poche le persone in giro nella frazione Mare una volta finita la stagione estiva e per questo le vendite hanno sofferto. Tanto che, chi è rimasto aperto, dall’edicola Barzilai, al negozio di abbigliamento Frog, al bar 44 Caffè, non assicura di voler ripetere l’esperienza l’anno prossimo. E adesso, per contrastare il rischio di desertificazione commerciale del centro cittadino, il Comune rilancia facendo leva sugli incentivi.

"Crediamo fermamente che un centro cittadino dinamico, con negozi aperti tutto l’anno che offrano prodotti autentici e di pregio, sia un elemento fondamentale per arricchire l’esperienza dei nostri visitatori e migliorare la qualità della vita dei residenti – sostiene la sindaca Marila Girolomoni – per questo motivo stiamo predisponendo una serie di iniziative mirate a sostenere chi investe nella nostra città, portando valore aggiunto attraverso la promozione delle eccellenze del territorio e della produzione di qualità. I contributi per le attività di questo bando sono il primo passo e stiamo lavorando già alle azioni indicate".

Sul tavolo il Comune mette sostegni e agevolazioni non solo per le attività commerciali annuali e per le nuove aperture di negozi con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e/o femminile, ma anche per iniziative sull’artigianato, i prodotti tipici e la valorizzazione del territorio, per chi promuoverà il rispetto del decoro urbano per migliorare l’immagine turistica del paese e per iniziative di marketing e di comunicazione per promuovere il commercio di qualità. Le domande per la richiesta dei contributi vanno presentate entro le ore 12 del 15 maggio secondo le modalità indicate sul sito dell’ente.